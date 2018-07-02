KAHİRE (AA) - Eritre'nin Kahire Büyükelçisi Fasil Gebreselasie, ülkesinin Etiyopya ile barış istediğini belirtti.
Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Gebreselasie başkent Kahire'de Mısır Meclisi'ndeki Afrika İşleri Komitesi yetkilileriyle bir araya geldi.
Mısır ile Eritre arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra Eritre ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Gebreselasie, "Ülkemiz, bölgede barış ve istikrarı sağlamak, Eritre ve Etiyopya halklarının yararı için yeni bir sayfa açmak istiyor. Eritre, Etiyopya ile arasında barış istiyor." ifadelerini kullandı.
Gebreselasie, Cezayir Anlaşması ve Etiyopya ile Eritre arasındaki sınırın belirlenmesini kabul eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in göreve gelmesinin arından yeni koşulların oluştuğunu ifade ederek, bunların uygulamaya konulmasını beklediklerini kaydetti.
Mısır ile Eritre arasında "stratejik ilişkiler" olduğuna işaret eden Gebreselasie, bu ilişkilerin, Afrika Boynuzu, Nil Havzası ve Kızıl Deniz'de öncelikli olduğunu belirtti.
Etiyopya ile Eritre arasında 1998 yılında sınır anlaşmazlığı sebebiyle patlak veren savaş Cezayir'in liderliğindeki Afrika girişimi ile 2000'de sona ermiş ve aynı yıl barış anlaşması imzalanmıştı. İki ülke ilişkilerinde savaştan bu yana sürtüşmeli bir grafik gözlemleniyor.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in geçen nisan ayında göreve geldikten sonra mecliste yaptığı ilk konuşmasında Eritre ile Etiyopya halklarının tarihi bağları olduğunu ve iki ülke arasındaki sorunları diyalog yoluyla çözme isteğini ortaya koyarak, bunun karşılıklı olması yönünde çağrıda bulunmuştu. Eritre ile yeni bir sayfa açma isteği taraflarca memnunlukla karşılanmıştı.
Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!
HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
Süleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yok
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum