KAHİRE (AA) - Eritre'nin Kahire Büyükelçisi Fasil Gebreselasie, ülkesinin Etiyopya ile barış istediğini belirtti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Gebreselasie başkent Kahire'de Mısır Meclisi'ndeki Afrika İşleri Komitesi yetkilileriyle bir araya geldi.

Mısır ile Eritre arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra Eritre ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Gebreselasie, "Ülkemiz, bölgede barış ve istikrarı sağlamak, Eritre ve Etiyopya halklarının yararı için yeni bir sayfa açmak istiyor. Eritre, Etiyopya ile arasında barış istiyor." ifadelerini kullandı.

Gebreselasie, Cezayir Anlaşması ve Etiyopya ile Eritre arasındaki sınırın belirlenmesini kabul eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in göreve gelmesinin arından yeni koşulların oluştuğunu ifade ederek, bunların uygulamaya konulmasını beklediklerini kaydetti.

Mısır ile Eritre arasında "stratejik ilişkiler" olduğuna işaret eden Gebreselasie, bu ilişkilerin, Afrika Boynuzu, Nil Havzası ve Kızıl Deniz'de öncelikli olduğunu belirtti.