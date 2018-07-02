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Eritre'den Etiyopya "barış" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 23:23 | Son Güncelleme

Eritre'nin Kahire Büyükelçisi Fasil Gebreselasie: "Eritre, Etiyopya ile arasında barış istiyor"

KAHİRE (AA) - Eritre'nin Kahire Büyükelçisi Fasil Gebreselasie, ülkesinin Etiyopya ile barış istediğini belirtti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Gebreselasie başkent Kahire'de Mısır Meclisi'ndeki Afrika İşleri Komitesi yetkilileriyle bir araya geldi.

Mısır ile Eritre arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra Eritre ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Gebreselasie, "Ülkemiz, bölgede barış ve istikrarı sağlamak, Eritre ve Etiyopya halklarının yararı için yeni bir sayfa açmak istiyor. Eritre, Etiyopya ile arasında barış istiyor." ifadelerini kullandı.

Gebreselasie, Cezayir Anlaşması ve Etiyopya ile Eritre arasındaki sınırın belirlenmesini kabul eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in göreve gelmesinin arından yeni koşulların oluştuğunu ifade ederek, bunların uygulamaya konulmasını beklediklerini kaydetti.

Mısır ile Eritre arasında "stratejik ilişkiler" olduğuna işaret eden Gebreselasie, bu ilişkilerin, Afrika Boynuzu, Nil Havzası ve Kızıl Deniz'de öncelikli olduğunu belirtti.

Etiyopya ile Eritre arasında 1998 yılında sınır anlaşmazlığı sebebiyle patlak veren savaş Cezayir'in liderliğindeki Afrika girişimi ile 2000'de sona ermiş ve aynı yıl barış anlaşması imzalanmıştı. İki ülke ilişkilerinde savaştan bu yana sürtüşmeli bir grafik gözlemleniyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in geçen nisan ayında göreve geldikten sonra mecliste yaptığı ilk konuşmasında Eritre ile Etiyopya halklarının tarihi bağları olduğunu ve iki ülke arasındaki sorunları diyalog yoluyla çözme isteğini ortaya koyarak, bunun karşılıklı olması yönünde çağrıda bulunmuştu. Eritre ile yeni bir sayfa açma isteği taraflarca memnunlukla karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya Gebreselasie

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