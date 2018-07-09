"Eritre’ye uygulanan yaptırımlara gerek kalmayabilir"

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya ile barışan Eritre’ye uygulanan yaptırımlara gerek kalmayabileceğini söyledi.

Guterres ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen ikinci BM-AfB ortak yıllık toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti.

AA muhabirinin Etiyopya ile yapılan barış sonrası Eritre’ye yönelik yaptırımların kalkıp kalkmayacağı sorusunu yanıtlayan Guterres, "Bu konuda karar verici değilim, yaptırımlar BM Güvenlik Konseyi ile ilgili. Yaptırımlar yaşanan bir dizi olay sebebiyle getirildi. İnancım, eğer yaptırımlara yol açan olaylar ve nedenler artık var olmazsa doğal olarak yaptırımlara da gerek kalmayacağı." dedi.

İki ülkenin de istediği halde tüm sorunların üstesinden gelebileceğine inandığını ifade eden Guterres, “Bu iki ülkenin bir araya gelmesi gerçekten mutluluk verici, çok iyi bir haber. BM bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır.” diye konuştu.

Guterres, Etiyopya ve Eritre’nin bir araya gelerek ekonomik iş birliği ile pozitif sonuçlar elde edebileceklerini, barışın kıtadaki yeni bir umut rüzgarının örneği olduğunu ifade etti.

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