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"Eritre’ye uygulanan yaptırımlara gerek kalmayabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 19:28 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Yaptırımlar yaşanan olaylar sebebiyle getirildi. İnancım, eğer yaptırımlara yol açan olaylar ve nedenler artık var olmazsa doğal olarak yaptırımlara da gerek kalmayacağı"

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya ile barışan Eritre’ye uygulanan yaptırımlara gerek kalmayabileceğini söyledi.

Guterres ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen ikinci BM-AfB ortak yıllık toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti.

AA muhabirinin Etiyopya ile yapılan barış sonrası Eritre’ye yönelik yaptırımların kalkıp kalkmayacağı sorusunu yanıtlayan Guterres, "Bu konuda karar verici değilim, yaptırımlar BM Güvenlik Konseyi ile ilgili. Yaptırımlar yaşanan bir dizi olay sebebiyle getirildi. İnancım, eğer yaptırımlara yol açan olaylar ve nedenler artık var olmazsa doğal olarak yaptırımlara da gerek kalmayacağı." dedi.

İki ülkenin de istediği halde tüm sorunların üstesinden gelebileceğine inandığını ifade eden Guterres, “Bu iki ülkenin bir araya gelmesi gerçekten mutluluk verici, çok iyi bir haber. BM bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır.” diye konuştu.

Guterres, Etiyopya ve Eritre’nin bir araya gelerek ekonomik iş birliği ile pozitif sonuçlar elde edebileceklerini, barışın kıtadaki yeni bir umut rüzgarının örneği olduğunu ifade etti.
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- Güney Sudan’daki insani durum çok kritik

Güney Sudan barış müzakerelerine ilişkin konuşan AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ise ülkedeki insani durumun kabul edilebilir ölçüyü aştığı belirterek, durumun "çok kritik" olduğunu dile getirdi.

Ateşkes anlaşmasının imzalandıktan sonra tekrar bozulduğunu hatırlatan Muhammed, taraflara anlaşmaya uyma çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Afrika’da faaliyet yürüten Eş-Şebab ve benzer silahlı örgütlere destek verdiği gerekçesiyle Eritre’ye silah satışı yasağı da dahil yaptırımlar uyguluyor. Eritre, kendisine yöneltilen suçlamaları ise reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya Guterres

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