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"Erkan Oğur Quartet ve Shahin Novrasli Trio" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 23:04 | Son Güncelleme

"Erkan Oğur Quartet ve Shahin Novrasli Trio" konseri

İSTANBUL (AA) - Erkan Oğur ve Shahin Novrasli'nın yer aldığı topluluk, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta sahne aldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "25. İstanbul Caz Festivali" kapsamındaki konserle "Erkan Oğur Quartet ve Shahin Novrasli Trio" müzikseverlerle buluştu.

Piyanist ve besteci Shahin Novrasli, yumuşak melodileri güçlü ve keskin armonilerle bezediği müziğini icra etti. Novrasli'ya kontrbasta Felipe Cabrera, davulda Josselin Hazard eşlik etti.

Daha sonra sahneye çıkan folk, caz ve blues sanatçısı Erkan Oğur'a piyanoda Can Çankaya, basta Matt Hall ve davulda Turgut Alp Bekoğlu eşlik etti.

Topluluğun seslendirdiği eserlerin sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandığı konser yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Caz erkan oğur konser Sakıp Sabancı Müzesi Shahin Novrasli

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