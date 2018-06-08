Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız

A Haber ekranlarında her sabah yayınlanan "Sabah Ajansı" programı sunucusu Erkan Tan Sözcü gazetesi ve Fatih Portakal için çok sert ifadeler kullandı. Mersin'deki şehir hastanesiyle ilgili yapılan habere tepki gösteren Tan, "Yalanı haber yapmak, doğru bir haber gibi savunmak habercilik mi kardeşim?" dedi.
Tan, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Ver mehteri buna ver! Yalanı haber yapmak, doğru bir haber gibi savunmak habercilik mi kardeşim? Yayıncılığın ırzına geçtiniz. Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız be oğlum. Ne gözü oğlum ne dili be, namusunuz şerefiniz ortada. Bir de millete atar yapıyor. Ver mehteri be..."
NE OLMUŞTU?
Fatih Portakal’ın ana haber spikerliğini üstlendiği FOX TV geçen günlerde Şehir Hastanesi’nde yaşanan sıkıntılara ilişkin yaptığı haberde hastaların, hastaneyle ilgili önemli problemleri olduğunu dile getirmiş durumu bina içinde yaptığı röportajlarla desteklemişti. Ancak hastane yönetimi röportaj yapılan Kemal Alp Köker isimli vatandaşın kayıtların bir bölümünde koltuk değneklerini elinden bıraktığını ve gerçek bir hasta olmadığını savunmuştu.
Haberle ilgili jet hızıyla Fatih Portakal hakkında ‘Devlet organlarını aşağılama’, ‘Hakaret’ ve ‘İftira’ suçları gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmmıştı.
Soruşturmaya tepki gösteren Portakal ise yaptığı açıklamada “Türkiye’de gazetecilik unutulduğu için biz bunu yaptığımız için onursuzca davranıyorlar. Biz haber yapıyoruz, haberimizin arkasındayız. Toplumsal haberleri yapmakla mükellefiz” demişti.
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