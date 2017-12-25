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Erkek arkadaşını başka kadınla bastı! Sahilde tekme tokat dövdü

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 18:40 | Son Güncelleme 9 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, genç kadın, deniz kenarında başka bir kadınla gezerken gördüğü erkek arkadaşına tokat attı.

Bozhane mevkisinde, deniz kenarında park halindeki otomobilin yanına giden genç kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla gördü. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kadın, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi.

Öfkeli kadını, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadın, araçta oturan kişinin kapısını açmak isteyince erkek arkadaşı araya girerek, buna izin vermedi. Genç kadın, bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı.

Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kadın, ardından arkadaşlarıyla beraber geldiği araca binerek, uzaklaştı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

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Zonguldak Ereğli aldatma
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Burada şiddet var. Erkeğe şiddet uygulanıyor. Sonuçta bunlar evli değil, arkadaş. başka biriyle gezip tozabilir, terk eder olur biter. Ama şiddet uyguluyor ve hiç kimse müdahale etmiyor. Kanun da bunu görmezden gelecek. Eğer şiddet uygulayan kişi erkek olsaydı toplum tarafından linç edilirdi. Bana böyle tokat atılsa şahsen bende aynı şiddette bir tokat atardım.
Kadına şiddete Hayır dediğimiz gibi şimdide Erkeğe yapılan bu şiddete Hayır demeliyiz. Arkadaşımız bu konuda meşru müdafaa hakkını da kullanabilirdi. Konunun büyümemesi için sabırla bu şekilde davranmış olabilir.Kız arkadaşına yalan söylemiş olsa bile kadının bu şiddeti uygulayabileceği anlamına gelmez..
KADIN KENDINİ REZIL ETMİŞ ISTENMİYORR
ERKEĞE ŞİDDETE HAYIR !!:)
habere bak yılın haberi şok şok şok
güzel
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