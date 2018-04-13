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Erkek arkadaşının öldürdüğü Esen, duvakla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:16 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde tartıştığı erkek arkadaşı Bekir Yeniyurt'un (31) başına 2 el ateş ederek öldürdüğü Esen Dülger (26), Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, tabutunun üzerindeki duvakla son yolculuğuna uğurlandı.

Engin ÖZMEN- Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde tartıştığı erkek arkadaşı Bekir Yeniyurt'un (31) başına 2 el ateş ederek öldürdüğü Esen Dülger (26), Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, tabutunun üzerindeki duvakla son yolculuğuna uğurlandı. Çorlu'da geri dönüşüm fabrikası sahibi Bekir Yeniyurt, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Esen Dülger ile önceki gece buluşup, yemek yedi. Yemeğin ardından Yenyurt, kiralık otomobille Esen Dülger ile bir süre gezdi. Bu sırada ikili arasında çıkan tartışmada sırasında Yeniyurt, tabanca ile Esen Dülger'i başı ve boynundan iki kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra İstanbul'a kaçan Yeniyurt, saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Dün tutuklanan Yeniyurt, "Yemekte aramızda tartışma çıktı. Lokantadan çıktıktan sonra tartışma otomobilde de devam etti. Daha sonra da istemeyerek bu olay meydana geldi. Üzgünüm" dedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Esen Dülger'in cenazesi memleketi Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesine getirildi. Dülger için 5 bin nüfuslu Ahmetbey beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Beldede fabrika servis minibüsü şoförü olan Eren ve ev kadını Fatma Dülger çiftinin 3 kızından biri olan Esen Dülger'in cenazesi cami bahçesine getirildi. Daha önce çalıştığı hastane ve kuafördeki arkadaşları, Esen'in tabutuna gelin duvağı bağlayıp dua etti. Baba Eren Dülger ise cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ahmetbey beldesi Çarşı Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Esen Dülger, tabutuna bağlı gelin duvağıyla omuzlarda taşınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada cami girişinde bulunan kız kardeşleri Eldem ve Seda ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen Esen Dülger, belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Fatma Dülger'in geçirdiği sinir krizi sonucu evinde tedavi gördüğü ve bu nedenle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

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