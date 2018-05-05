HABER

"Erkek caretta yavruları Fethiye'deki kumsallardan çıkıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Başkale: - "Fethiye sıcaklık bakımından Akdeniz'e daha fazla erkek birey salan bir kumsal konumunda olduğu için korunmaya ihtiyacı var"

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, Fethiye'deki kumsalların caretta carettaların önemli üreme alanlarından biri olduğuna işaret ederek, sıcaklık değerlerinin erkek yavru oluşumuna elverişli olmasından dolayı da ayrı bir öneme sahip bulunduğunu bildirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tespit edilen iki caretta caretta yuvası koruma altına alındı. Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nın iki farklı noktasında bulunan yuvaların zarar görmemesi için DEKAMER görevlileri güvenlik önlemi aldı.

DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda ilk yuvaların 10 Mayıs gibi bulunduğunu söyledi.

Üreme sezonunun sıcak gitmesinin, yuvalamayı 10 gün geriye aldığını aktaran Başkale, şunları kaydetti:

"Turizm sezonu öncesinde koruma çalışmalarına başlayarak bölgedeki halk ve işletme sahiplerini bilinçlendirme fırsatı bulduk. Böylece koruma çalışmaları daha etkin sürüyor. Kaplumbağaların cinsiyetini kumun sıcaklığı belirliyor. Yüksek sıcaklıkta dişi, düşük sıcaklıkta erkek yavrular oluşuyor. Caretta carettaların yumurta bıraktığı kumsallar çok sıcak olmasından dolayı genelde erkek bireyler daha az ürüyor. 26 derecenin altında erkek bireyler, 29 derecenin üstündeki yuvalarda dişi bireyler oluşuyor. Diğer bölgelerde dişi yavrular daha çok çıkıyor. Fethiye'deki kumsalları erkek yavru stok yeri gibi düşünebiliriz. Burası Akdeniz kumsalları içerisinde erkek yavru popülasyonu bakımından daha iyi. Bazı kumsallarda yuvalardan yaklaşık yüzde 70-80 dişi yavru çıkıyor."

Fethiye'nin sıcaklık bakımından Akdeniz'e daha fazla erkek birey salan bir kumsal konumunda olduğunu anlatan Başkale, bu yüzden buraları korumaya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

'Abdullah Gül halâ oyunun içinde!''Abdullah Gül halâ oyunun içinde!'
Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İzinler durdurulduResmi Gazete'de yayımlandı! İzinler durduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caretta caretta Çalış Plajı dekamer Eyüp Başkale Fethiye Koruma Muğla Üreme

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.