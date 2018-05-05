"Erkek caretta yavruları Fethiye'deki kumsallardan çıkıyor"

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, Fethiye'deki kumsalların caretta carettaların önemli üreme alanlarından biri olduğuna işaret ederek, sıcaklık değerlerinin erkek yavru oluşumuna elverişli olmasından dolayı da ayrı bir öneme sahip bulunduğunu bildirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tespit edilen iki caretta caretta yuvası koruma altına alındı. Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nın iki farklı noktasında bulunan yuvaların zarar görmemesi için DEKAMER görevlileri güvenlik önlemi aldı.

DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda ilk yuvaların 10 Mayıs gibi bulunduğunu söyledi.

Üreme sezonunun sıcak gitmesinin, yuvalamayı 10 gün geriye aldığını aktaran Başkale, şunları kaydetti:

"Turizm sezonu öncesinde koruma çalışmalarına başlayarak bölgedeki halk ve işletme sahiplerini bilinçlendirme fırsatı bulduk. Böylece koruma çalışmaları daha etkin sürüyor. Kaplumbağaların cinsiyetini kumun sıcaklığı belirliyor. Yüksek sıcaklıkta dişi, düşük sıcaklıkta erkek yavrular oluşuyor. Caretta carettaların yumurta bıraktığı kumsallar çok sıcak olmasından dolayı genelde erkek bireyler daha az ürüyor. 26 derecenin altında erkek bireyler, 29 derecenin üstündeki yuvalarda dişi bireyler oluşuyor. Diğer bölgelerde dişi yavrular daha çok çıkıyor. Fethiye'deki kumsalları erkek yavru stok yeri gibi düşünebiliriz. Burası Akdeniz kumsalları içerisinde erkek yavru popülasyonu bakımından daha iyi. Bazı kumsallarda yuvalardan yaklaşık yüzde 70-80 dişi yavru çıkıyor."

Fethiye'nin sıcaklık bakımından Akdeniz'e daha fazla erkek birey salan bir kumsal konumunda olduğunu anlatan Başkale, bu yüzden buraları korumaya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

