Erkek kuaförü kadınlardan, saç ve sakal tıraşı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de erkek kuaförlüğü yapan Ayla Yücel ile Gülcan Aşkoroğlu, saç, sakal manikür ve pedikürde erkek meslektaşları kadar iddialı. İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın desteğini de alan kadın berberler, müşterilerden zaman zaman 'Çirkin kesmezsiniz değil mi' gibi ilginç tepkiler aldıklarını söyledi. İzmir'in Konak ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan Ayla Yücel ile Gülcan Aşkoroğlu, görenleri şaşırtıyor. Gülcan Aşkoroğlu, 18 yıldır bu işi yapıyor. Erkek kuaförü olarak çalıştırılan işyerini devraldığında, burayı kadın kuaförüne çevirmek istediğini söyleyen Gülcan Aşkoroğlu, daha sonra bu fikrinden vazgeçtiğini anlattı. Erkek kuaförü olarak hizmet vermeyi sürdürdüğünü ve mesleğini severek yaptığını, ayrıca bu işten para kazanarak evinin geçimini sağladığını ifade eden Gülcan Aşkoroğlu, 2 oğlunun olduğunu ve onların tıraşlarını da kendisinin yaptığını söyledi. Aşkoroğlu, "Beni gören ve şaşıran çok fazla insan var. Ama daha sonra alışıyorlar. Dükkana giren ve beni gören müşterilerden bazıları doğrudan 'Çirkin kesmezsiniz değil mi' diye soruyor. Ben de 'Canınız sağ olsun, ücret almayız' diyorum. Tıraşını olduktan sonra da daimi müşterim oluyor" dedi.

Türkiye'de kadınların bu mesleği yapmasını çok istediğini söyleyen Gülcan Aşkoroğlu, erkeklerin kadın kuaförlüğü yaptığını anımsatarak, "Kadın neden erkek kuaförlüğünü yapmasın? Aslında hassas, nazik bir iş. Bu işi kadınların yapması lazım" diye konuştu. Avrupa ülkelerinde bu mesleği genelde kadınların yaptığını söyleyen Gülcan Aşkoroğlu, ancak Türk kültüründe bu tür durumların yadırgandığını vurguladı. Aşkoroğlu, "Türkiye'de kadınların berber olma durumu yadırgandığı için ben de örnek olmaya çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Bütün müşterilerim de beni destekliyor. Desteklekleri için şanslıyım" diye konuştu. Bazı kadınların kendisini gördüğünde şaşırdığını, kimilerinin ise mutlu olduğunu ve tebrik ettiklerini kaydeden Aşkoroğlu, "Bu işi nasıl yaptığımı soran kadınlar da oluyor. Kadınları yanıma alıp yetiştirmek istiyorum. Ama bu da yetenek işi, kadın veya erkek çok fark etmiyor. Ben işimde çok titizim o nedenle müşterilerim memnun kalıyor" dedi. 'EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM' Uzun süredir erkek kuaförlüğü yapan Ayla Yücel de, "Beni yadırgayanlar da oluyor, takdir edenler de" diyerek, genelde olumlu tepkiler aldığını belirtti. Hafta sonları asker müşterilerin geldiğini, ancak kendisini gördüklerinde içeri girmekte tereddüt ettiklerini belirten Yücel, daha sonra ise önyargıların kırıldığını söyledi. Zaman zaman "Burada ne işin var, evinde otur. Sizin gibiler yüzünden bu ülke bu halde" diyenlerin olduğunu, fakat işini titizlikle yaptığını gördüklerinde kendisine saygı duyduklarını kaydeden Yücel, en büyük destekçisinin ise anne ve babası olduğunu ifade etti. Yücel, erkek kuaförü olmasındaki nedenleri de şöyle paylaştı:

"Normalde kadın kuaföründe manikürcü olarak çalışıyordum. Müşterilerim genelde yurt dışına giden insanlardı. Bana 'manikür ve pedikür ile kalma, Avrupa'da bütün berberler kadın' dediler. Ben de çevremdekilerin verdiği cesaret ile burayı alarak çalışmalara başladım. En büyük destekçim babam ve annem." Kadınların iş ayrımı yapmamasını ve bu mesleğe girmesini istediğini söyleyen Ayla Yücel, hemcinslerinin kendilerini göstermelerini ve hayata bir yerden başlamaları gerektiğini kaydetti. KADIN BERBERLERİ TERCİH EDİYORLAR Kadın kuaförlerde saç ve sakal tıraşı olan Mustafa Varda, buraya gelen arkadaşlarından çok olumlu şeyler duyduğunu, o nedenle kadın berberleri tercih ettiğini söyledi. Kadınların bu işi yapmasına normal gözle bakılmadığını, fakat çok normal ve güzel bir durum olduğunu vurgulayan Varda, bundan sonra da kadın kuaföre gideceğini belirtti. Müşterilerden Enes Erciyas da kadın kuaförleri destekleyerek, "Ablamızı tebrik ediyorum. Kadınlara örnek olacak bir iş yapıyor. Cidden çok başarılı mesleğinde. Biz de uzun süredir tıraş olmak için sıra bekliyoruz" dedi.