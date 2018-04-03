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Erkekler eğlenceye kadınlardan daha fazla para harcıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

MEDYA takip kurumu Ajans Press, cinsiyete göre eğlenceye para harcama oranlarını inceledi.  Buna göre Türkiye’de erkekler kadınlara kıyasla eğlenceye daha fazla harcarken, erkeklerin aylık 264.5 lira kadınların ise 206.6 lira harcadığı belirlendi Ajans Press’in Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye İsraf Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, erkeklerin kadınlara kıyasla eğlence ve sosyalleşmeye daha fazla harcama yaptığı tespit edildi.

Erkekler eğlenceye kadınlardan daha fazla para harcıyor

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip kurumu Ajans Press, cinsiyete göre eğlenceye para harcama oranlarını inceledi. Buna göre Türkiye’de erkekler kadınlara kıyasla eğlenceye daha fazla harcarken, erkeklerin aylık 264.5 lira kadınların ise 206.6 lira harcadığı belirlendi

Ajans Press’in Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye İsraf Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, erkeklerin kadınlara kıyasla eğlence ve sosyalleşmeye daha fazla harcama yaptığı tespit edildi. Elde edilen sonuçlar neticesinde, erkeklerin aylık ortalama 264.5 lira para harcadığı ortaya çıkarken, kadınların 206.6 lira harcadığı belirlendi. Eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik statü yükseldikçe eğlence ve sosyalleşme masraflarınında arttığı görüldü.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI EĞLENCEYE DAHA ÇOK PARA HARCIYOR

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, eğlence alışkanlıklarıyla ilgili 61 bin 983 haber yansıması tespit edildi. Bu rakam 2018 yılı içerisinde 15 bin 327 olurken, Türkiye’de yaşayanların boş zamanlarını değerlendirme, gezme, dışarda yemek yeme gibi eğlence ve sosyalleşme harcamaları için aylık ortalama 253.6 lira para harcadığı tespit edildi. Bununla birlikte vatandaşların yüzde 40,6’sı eğlence ve sosyalleşme için 100 liranın altında harcama yaparken, 250 liranın üzerinde harcama yapanların oranı yüzde 27.7 olarak karşımıza çıktı. Elde edilen raporda eğitim ve sosyo-ekonomik statü ne kadar yüksekse, eğlence ve sosyalleşme için yapılan harcamanın da o kadar yüksek olduğu belirlendi. Böylelikle ilköğretim mezunlarının aylık ortalama 211.8 lira eğlenceye para harcadığı belirlenirken, lise mezunlarında bu harcama 230.4 liraya çıktı. Üniversite mezunlarının ise eğlence ve sosyalleşme için aylık ortalama 286.7 lira harcadığı görüldü.

Bireylerin yüzde 69.5’i eğlence ve sosyalleşme için yapılan harcamayı normal karşılarken, yapılan harcamayı yüksek bulanların oranı yüzde 8.8 olarak saptandı. Gazete, kitap, dergi için para harcamak yüzde 56.6’lık kesim için zorunlu ihtiyaç olarak algılanırken, tüketicilerin yüzde 51.5’i eğlence ve sosyalleşme için para harcamayı da zorunlu ihtiyaç olarak gördü. Vatandaşların ihtiyaç dışı harcama olarak gördüğü şeylerin başını ise yüzde 70.7 ile taksi çekti. Otomobil kullanmak ise yüzde 52.1’lik kesim için ihtiyaç dışı tüketim olarak değerlendirilirken, tatile gitmeyi ihtiyaç dışı tüketim olarak görenlerin oranı yüzde 60.4 oldu.

(FOTOĞRAF)

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