"Erkekler savaşırken kadınlar cepheye mühimmat taşıyordu"

Gazetenin İşgale bir tepki olarak yayın hayatına girdiğini vurgulayan Söylemez, "Milli mücadele konusunda halkı aydınlatmak için yola çıktı. Halkın milli bilincini artırırken gelenek göreneklerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapıyordu. Araştırmama göre İstiklal Marşı Osmanlıca olarak ilk kez Açıksöz Gazetesi'nde yayımlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı döneminde Kastamonu'da Açıksöz Gazetesi'nin çıkmaya başladığını anlatan Söylemez, "Gazete milli mücadeleye destek veriyordu. İstanbul'da gazetelerin yasaklandığı dönemde İstanbul'a gizlice sokulup dağıtıldı. Kastamonu bölgesinde köylere kadar ücretsiz dağıtılarak halkın Kuvayimilliye'ye olan desteğinin artırması hedeflendi." diye konuştu.

Söylemez, kentte milli mücadeleye destek olmak amacıyla erkekler ve kadınlar tarafından dernekler kurulduğunu belirterek, "Kolektif şekilde milli mücadeleye destek verilebileceği düşüncesiyle cemiyetler kuruldu. Kadınlar hane hane gezip insanlara Kuvaymilliye hareketini anlatarak destek istediler. Kadınlar o dönemde işgalleri protesto etmek için bin kişinin katıldığı protesto mitingi düzenledi." dedi.

Kadın ve öğrencilerin ellerindekini vererek milli mücadeleye destek olduğunu kaydeden Söylemez, şöyle devam etti:

"Kastamonu Lisesinde bir müsamere düzenleniyor. Bu müsamerede işgaller anlatıyor. Kadınlar bundan o kadar etkileniyorlar ki altın, saat ve bileziklerini çıkarıp Kızılaya bağışlıyor. O dönem çocuklar da milli mücadele için çalışıyor. İstanbul'dan çıkan silahlar İnebolu'ya getiriliyordu. Silahlar kayıkla kıyıya getirildi. Sahilden bu silahları depoya taşıyacak kimse yoktu. Kimse olmadığı için çocuklar tarafından o silahlar depoya taşınmıştı. Açıksöz Gazetesi'nden kız çocuklarının milli mücadeleye destek olmak için harçlıklarını verdiklerini öğreniyoruz."