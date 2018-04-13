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"Erkekler savaşırken kadınlar cepheye mühimmat taşıyordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:11 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Söylemez: - "Milli mücadelede kadınlar cepheye mühimmat, erzak taşımak gibi önemli faaliyetlerde bulunmuşlar. Erkekler savaşırken kadınlar cepheye mühimmat taşıyordu"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Söylemez, "Milli mücadelede kadınlar cepheye mühimmat, erzak taşımak gibi önemli faaliyetlerde bulunmuşlar. Erkekler savaşırken kadınlar cepheye mühimmat taşıyordu." dedi.

Söylemez, Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Etkinlikleri kapsamında Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anadolu'nun Fethinden Milli Mücadeleye Sosyo-Kültürel Yapısıyla Kastamonu Sempozyumu'nun altıncı oturumunda yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun milli mücadele döneminde önemli ere sahip olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı döneminde Kastamonu'da Açıksöz Gazetesi'nin çıkmaya başladığını anlatan Söylemez, "Gazete milli mücadeleye destek veriyordu. İstanbul'da gazetelerin yasaklandığı dönemde İstanbul'a gizlice sokulup dağıtıldı. Kastamonu bölgesinde köylere kadar ücretsiz dağıtılarak halkın Kuvayimilliye'ye olan desteğinin artırması hedeflendi." diye konuştu.

Gazetenin İşgale bir tepki olarak yayın hayatına girdiğini vurgulayan Söylemez, "Milli mücadele konusunda halkı aydınlatmak için yola çıktı. Halkın milli bilincini artırırken gelenek göreneklerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapıyordu. Araştırmama göre İstiklal Marşı Osmanlıca olarak ilk kez Açıksöz Gazetesi'nde yayımlanıyor." ifadelerini kullandı.

Söylemez, kentte milli mücadeleye destek olmak amacıyla erkekler ve kadınlar tarafından dernekler kurulduğunu belirterek, "Kolektif şekilde milli mücadeleye destek verilebileceği düşüncesiyle cemiyetler kuruldu. Kadınlar hane hane gezip insanlara Kuvaymilliye hareketini anlatarak destek istediler. Kadınlar o dönemde işgalleri protesto etmek için bin kişinin katıldığı protesto mitingi düzenledi." dedi.

Kadın ve öğrencilerin ellerindekini vererek milli mücadeleye destek olduğunu kaydeden Söylemez, şöyle devam etti:

"Kastamonu Lisesinde bir müsamere düzenleniyor. Bu müsamerede işgaller anlatıyor. Kadınlar bundan o kadar etkileniyorlar ki altın, saat ve bileziklerini çıkarıp Kızılaya bağışlıyor. O dönem çocuklar da milli mücadele için çalışıyor. İstanbul'dan çıkan silahlar İnebolu'ya getiriliyordu. Silahlar kayıkla kıyıya getirildi. Sahilden bu silahları depoya taşıyacak kimse yoktu. Kimse olmadığı için çocuklar tarafından o silahlar depoya taşınmıştı. Açıksöz Gazetesi'nden kız çocuklarının milli mücadeleye destek olmak için harçlıklarını verdiklerini öğreniyoruz."

- "Şerife Bacı cepheye silah taşırken şehit oldu"

Cepheye mühimmatı genelde kadınların taşıdığını dile getiren Söylemez, "Milli mücadelede kadınlar cepheye mühimmat, erzak taşımak gibi önemli faaliyetlerde bulunmuşlar. Erkekler savaşırken kadınlar cepheye mühimmat taşıyordu. Cepheye mühimmat taşıyan kadınlar arasında Şerife Bacı sembolleşiyor. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam ne ifade ediyorsa Kastamonu'da da Şerife Bacı onu ifade ediyor. Diğer yerlerde sembol isim erkekken Kastamonu'nun sembol ismi bir kadındır. Malumunuz İnebolu'dan yüklediği silahları cepheye taşırken donarak şehit olmuştur." diye konuştu.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen'in başkanlığını yaptığı oturumda, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Aydın da birer konuşma yaptı.

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