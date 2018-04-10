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Erkeklerde bu soruna dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, cinsel ilişki sırasında semen/meni çıkışının kontrol edilememesi ve erken dönemde boşalmanın gerçekleşmesi durumunun cinselliği olumsuz yönde etkilediğini söyledi.Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, erkeklerin cinsel hayatlarında ki en ciddi sıkıntılardan birisi olarak göze çarpan erken boşalmanın özgüven anlamında da en ciddi sıkıntıları beraberinde getirdiğini belirterek, “Cinsel ilişki esnasında erkeğin de kadının da yeterli haz durumuna erişememesi önündeki en büyük sıkıntılardan birisi olarak kabul gördüğünü söyleyebiliriz.

Erkeklerde bu soruna dikkat

Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, cinsel ilişki sırasında semen/meni çıkışının kontrol edilememesi ve erken dönemde boşalmanın gerçekleşmesi durumunun cinselliği olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, erkeklerin cinsel hayatlarında ki en ciddi sıkıntılardan birisi olarak göze çarpan erken boşalmanın özgüven anlamında da en ciddi sıkıntıları beraberinde getirdiğini belirterek, “Cinsel ilişki esnasında erkeğin de kadının da yeterli haz durumuna erişememesi önündeki en büyük sıkıntılardan birisi olarak kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Kontrolsüz boşalma adı ile de tanımladığımız bu sorunu ve nedenlerini iyi bir şekilde tanımanız çok önemlidir. Erken boşalma ya da diğer adı ile kontrolsüz boşalma, cinsel ilişki esnasında ideal doyum noktasına ulaşamadan çeşitli nedenlere bağlı olarak erkeğin kendini kontrol edememesi ve sertleşmenin hemen başında boşalması durumudur. Günümüz Türk erkeklerinin çok büyük bir kısmında gördüğümüz sorunlardan birisidir” dedi.
Cinsellik hazzının erkeklerde ve kadınlarda farklılık gösterdiğini kaydeden Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük açıklamasını şöyle sürdürdü; “Doyum noktasına ulaşma süreci de belirgin şekilde farklılık gösterir. Kadın, erkeğe nazaran çok daha geç boşalma noktasına ulaşır. Bu boşalma, kadından önce erkekte çok hızlı şekilde ortaya çıktığında ise çok ciddi sorunlar baş gösteriyor.
Erken boşalma, erkek için kontrolsüzlük anlamına gelir. Erkekler, cinsel performans anlamında da farklılık gösterirler, boşalma anlamında da. Yapısal özellikler bu noktada çok ciddi şekilde değişkenlik gösterir. Erken boşalma durumunda en önemli kıstas analizimiz ise kadının boşalma süreci olarak dikkate alınır”
Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük erken boşalma sorunlarının çok önemli bir kısmının psikolojik nedenler ile karşılarına çıktığını ifade ederek, “Özgüvensizlik, aşırı heyecan, erken boşalma korkusu bunlardan birkaçı olarak nitelendirilebilir. Vücutta çok fazla meni birikimi var ise erken boşalma meydana gelir. Vücutta bulunan meni, ereksiyonu hızlandırır ve bir an önce kendisini dışarı atmak ister. Dolayısı ile sık sık olmasa da belirli aralıklar ile mastürbasyon ile meniyi dışarı atmak gerekir. Siz atmasanız bile rüyada boşalma meydana gelir. Tüm bu nedenlerden de olsa bu problemin çözümü de vardır.” dedi.

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