'Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi' dedi, hakim sordu: Başını kesmişsin, kafayı ne yaptın?"

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2014 yılında ormanlıkta, başı kesik cesedi bulunan 2 çocuk annesi Leyla Kavak'ın, eski eşi Mehmet Demirhan tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin dava, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Demirhan, kardeşi tutuksuz sanık Ömer Demirhan ile avukatları ve yakınları katıldı. DHA'nın haberine göre, duruşmaya öldürülen Leyla Kavak'ın yakınlarından kimse gelmedi. KADININ BAŞI HALA BULUNAMADI



Davayla ilgili iddianamede, tutuklu yargılanan Mehmet Demirhan'ın, eski eşi Leyla Kavak'ı 14 Temmuz 2014 tarihinde öldürmeyi planladığı, 28 Ağustos'ta iş yerinden alarak önce eve götürdüğü ardından öldürülen kadının babasının evine götürme bahanesiyle Akbaş Mahallesi'nde ormana götürdüğü, başına taşla vurup bayılttığı, cinsel istismarda bulunduğu, ardından kafasını keserek, ormana attığı anlatıldı. İddianamede, tutuklu sanığın, olayın ertesi günü yaşananları kardeşine anlattığı ve birlikte cesedi ormana gömdükleri aktarıldı. İddianamede, ayrıca Mehmet Demirhan'ın 'nitelikli cinsel istismar' ve 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi, tutuksuz yargılanan kardeşi Ömer Demirhan'ın da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek'ten 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Leyla Kavak'ın başının aramalara rağmen bulunamadığı da kaydedildi.

'İNSAN İÇİNE ÇIKACAK YÜZÜM KALMADI'



Duruşmada ifade veren Mehmet Demirhan, 2013- 2014 yıllarında cezaevinde olduğunu, bu sırada eşi olan Leyla Kavak'ın kendisini jandarma görevlisiyle aldattığını öğrendiğini öne sürdü. Cezaevinden çıktıktan sonra eşinden boşandığını dile getiren Demirhan, "Boşandıktan sonra Leyla Kavak beni rahat bırakmadı. Her fırsatta evime geldi. Gece yarıları çıkıp geliyordu. Ben kendisine 'Bu saate kimleysen onun yanda kal, bir daha benim evime gelme' dememe rağmen sürekli geldi. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Hatta kendisi hakkında beni rahatsız ettiği için suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. 'ERKEKLİK GURURUMA DOKUNAN SÖZLER SÖYLEDİ'



Olay günü motosikletle giderken, çarşıda Leyla Kavak'la karşılaştığını ve köye gideceğini söylediğini öne süren Demirhan, şunları kaydetti: "Bana 'Ben de geleceğim' dedi. Ben de 'Seni yanımda taşımaktan utanıyorum' dedim. Israr edince saat 20.00 sıraları olduğu için kabul ettim. Birlikte yola çıktık. Babasının evinin olduğu yol ayrımına gelince bana 'Sen de gel' dedi. 'Benim orada ne işim var, gelmem' dedim. Bana çok kızdı, tartıştık. 'Seni rezil edeceğim' dedi. Bu sırada sigara yaktım ve 'Keşke böyle şerefsizlerin lafına bakmasaydın. Çocuklarımızla geçinip, giderdik' dedim. Bunun üzerine bana 'Sensin şerefsiz' dedi. Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi. Kendimi kaybetmişim. Başına yumruk vurduğumu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum."

'CESEDİ ORMANA GÖMDÜK'



Olayın olduğu yerin Akbaş Mahallesi'ne giden yol kenarı ve ormanlık olduğunu anlatan Mehmet Demirhan, cesedi ormanın içine birkaç metre taşıdığını, bıçağı da oraya bıraktığını söyledi. Ertesi gün kardeşlerinin yanına giderek, olayı anlattığını, bunun üzerine küçük kardeşinin 'Kimseye bir şey anlatmayalım' dediğini belirten Demirhan, "Olay yerine diğer kardeşim Ömer'le birlikte gittik. Cesedi ormanın içine gömdük. Bıçağı da alıp, köprüden ırmağa attım" dedi. "BAŞINI KESMİŞSİN, KAFAYI NE YAPTIN?"



Mahkeme başkanının "Leyla Kavak'ın başını kesmişsin. Kafayı ne yaptın?" sorusu üzerine Mehmet Demirhan, "Orada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Kafasını nasıl kestiğimi, ne yaptığımı hatırlamıyorum; ama ceset orada kaldı" diye yanıt verdi. Sanık Mehmet Demirhan, 'tasarlayarak öldürme' suçlamasını kabul etmeyerek, "Leyla Kavak'ı bir jandarma uzman çavuşla kendi yatağımda cinsel ilişki sırasında yakaladım. Öldürme kastım olsaydı o zaman öldürürdüm. Hatta diğerleriyle birlikte öldürürdüm. Maktulle olay yerinde cinsel ilişkiye girmedim" diye konuştu.