Erken evliliğe karşı kız futbol takımı kurdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da müzik öğretmenliği yapan Özgür Kayaoğlu, kırsal mahallelerde yaşayan kız çocuklarını sosyal hayata kazandırmak için bankadan 25 bin lira kredi çekerek futbol takımı kurdu. Kayaoğlu, "Amacım bir kar topu yapabilmek ve onun bir çığa dönüşmesine önayak olmak" dedi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki İMKB Ortaokulu müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu, erken evliliklerin, kadına yönelik şiddetin ve kızların sosyal hayata uyumu için anlamlı bir projeye imza attı. Kayaoğlu, okuldan boşta kalan zamanlarında Dalaman, Köyceğiz ile Ortaca ilçelerinin kırsal mahallelerini karış karış gezerek, geçen ocak ayıda futbola meraklı 13 ila 19 yaş arasındaki 43 kız öğrenciden oluşan Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü takımını kurdu. Kayaoğlu'nun bankadan 25 bin lira kredi çekerek kurduğu ve 1980'li yılların ünlü çizgi dizisinden esinlenerek 'Jetgiller" adını ismini verdiği Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü, 22 Ocak'ta Denizli'de yapılan Türkiye Yıldız Kızlar Futbol Şampiyonası'nda oynadıkları 3 maçtan 2'sini kazanıp, Bölgesel 3. Lig'de oynamaya hak kazandı. Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcuları şimdi Köyceğiz Belediyesi'ne ait çim sahada haftanın 3 günü antrenman yaparak, bölgesel 3. Lig'e hazırlanıyor. KIZ ÇOÇUKLARI İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU Müzik öğretmeni Kayaoğlu, kadının yerinin toplumda en ön sırada olması gerektiğini belirterek, "Kadın önde olursa savaş yerine barış olur. Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinin kırsal mahallelerinde futbola ilgili kızların olduğunu gördüm. Bazı kızlarımız çobanlık ve arıcılık yapıyor. Onları sosyal hayata kazandırmak, erken evliliklerin ve kadın intiharlarının önüne geçmek adına bunu bir sosyal sorumluluk görevi olarak gördüm. Kolları sıvayarak öğretmenlik yaptığım okulumdan arta kalan zamanlarda köy köy gezmeye başladım. Kulübü kurduktan sonra geçen 20 Ocak'ta TFF'ye tescil ettirdim. Çocukların dolmuşla gelip gitmelerinden tutun da kulüp kurma masrafları, şampiyonaya gitme, gelme ve konaklama masraflarını ben karşıladım. Buradaki asıl amaç bir kartopu yapabilmek ve onun bir çığa dönüşmesine önayak olmak. Çocuklarla antrenmanlar çok güzel ilerliyor. Spor malzemesi ile diğer giderler anlamında çok eksikler var. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi. 'GERÇEK BAŞARI, SOSYAL ETKİNLİKLERDEN GEÇİYOR' Ailelerin futbola genel bakışının pozitif olduğunu belirten Kayaoğlu, "Bazı aileler ise çocuklarının derslerden geri kalacakları endişesini taşımaktaydı. Öğrencilerin antrenman ve maçlara başladıktan sonra ders notlarındaki yükselişi onları şaşırttı. Çünkü gerçek başarı, sosyal etkinliklerden geçiyor. Çocuk hiçbir yerde deşarj olamadığı kadar orada deşarj oluyor" diye konuştu. ANTRENMANLAR YORUCU GEÇİYOR Sporculardan 8'inci sınıf öğrencisi Sultan Gedik, "Antrenmanlarımız yorucu geçiyor. Küçüklüğümden bu yana futbol oynuyorum. Derslerimden boşta kalan zamanlarımda ise ailemle beraber arıcılık yapıyorum. Hedefim spor lisesine gidebilmek" dedi. HAFTANIN 3 GÜNÜ ÇALIŞMA Antrenör İsmail Kaya ise, "Elimizden geldiği kadar kızlarımızı futbola özendiriyoruz. Hedefleri olması için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşları daha çok genç. İleriki dönemlerde BESYO'ya gitmeyi düşünüyorlar. Bizim temennimiz iyi bir vatandaş olmaları. Spor yaparak özgüvenleri yerine geliyor. Bölgesel 3. Lig'deki grubumuzda 7 takım olacak. 15-16 yaş grubu sporcularımız 3. Lig'deki maçlarımızda oynayabilecek. Kısıtlı imkanlar ile güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sponsor olarak yardım edilirse mutlu oluruz. Toplarımız eskidi ve maçlarda giyecek bir formamız var. Haftanın 3 günü çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

