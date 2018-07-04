"Erken seçim beklemeyin"

"Bugün ben buna vakit ayırdım. Şile'de gidip çayını içtiğimiz bir dükkana girdim. Baktım yok, hanımı hemen haber verdi. Adam bana seçimde bir oy vereceğini söylemişti. 'Madem buraya geldiniz, seçimde bir oy vereceğim' demişti. Gittim sordum, dürüst bir şekilde sordum. 'Oy verdin mi, vermedin mi?'. Dedi ki 'Vermedim, Buraya geldin oturdun, seninle sohbet ettik. Sonra bayram kartı gönderdin, ben söz vermiştim onu da yerine getirmedim. Bir de bugün geldin bizi perişan ettin' dedi. Bize oy vermemesine rağmen o vatandaşımızdaki samimiyet çok önemli bir şeydir. Bize oy versin, vermesin, bunu yapmamız lazım, gidelim teşekkür edelim."

Seçim sırasında ziyaret edilen esnafın, hemşehri derneklerinin ve evlerin teşekkür amaçlı tekrar ziyaret edilmesinde fayda olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

Seçimlerin Beykoz'a, İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Kaya, seçim süreci boyunca gayretle çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Düdük çaldı arkadaşlar haberiniz olsun. Seçime gidiyoruz. Erken seçim falan diye beklemeyin, Mart 2019'da seçimimiz var." dedi.

Teşkilatı ziyaret etmesinin bir diğer sebebinin de yerel seçimler olduğunu belirten Kaya, erken seçim iddialarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Düdük çaldı arkadaşlar haberiniz olsun. Seçime gidiyoruz. Erken seçim falan diye beklemeyin, Mart 2019'da seçimimiz var. Erken seçim için Anayasa'nın değişmesi gerekir. 2014 Eylül'de temayülleri yapmaya başlamışız, 1398 belediye başkan adayı belirleyeceğiz. 21 binden fazla meclis üyesi belirleyeceğiz. Ekim'de mülakatlara başlamışız. Kasımın ikinci yarısından sonra da adayları ilan etmeye başlamışız. Dolayısıyla eylüle kaldı 2 ay. 15 Temmuz programımız var. 18 Ağustos büyük kongremiz var. Geriye de bir şey kalmadı. Haber vermeye geldim."

