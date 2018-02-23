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Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 08:19 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, AK Parti ile MHP arasında yapılan ittifak çalışmaları, erken seçim ve Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili iddialara yer verdi. Ahmet Hakan, 2019 seçimlerinde Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'den aday gösterileceğini iddia etti. Hakan, "Bunu yazın bir kenara lütfen. 'Ahmet Hakan dediydi' dersiniz" ifadesini kullandı.

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zina meselesini gündeme getirmesine ve AK Parti ile MHP arasındaki ittifak çalışmalarının hızlandığına dikkat çekerek, erken seçim yapılacağını iddia etti. Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK ALAMETLER BELİRDİ: ERKEN SEÇİM GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan zina meselesini gündeme getirdi.

İttifak çalışmaları hızla tamamlandı.

Afrin Harekâtı, iktidar için uygun bir ortamı doğurdu.

Çiftçiye müjdeler falan gündemde...

Kısacası...

Çok alametler belirdi.

Galiba erken seçim bombası patlayacak"

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
apdullah gül inşaallah rezil rüsva olursun sinsi sevimsiz herif Allah işini gücünü rast getirmez umarım
@hdemirtasli Bu ülkenin gerçek sorunu sen ve senin gibiler biliyor musun? Daha Abdullah GÜL yazamıyorsun ancak kendini ülke siyaseti ile ilgili söz söyleyebilecek kadar zeki zannediyorsun :))
Abdullah gül beyefendiliği ve devlet adamlığı tartışılmaz bir insan,gözüm kapalı oy veririm kendisini çok severim.
ÜLKE ACİLEN VATANSEVERLERLE YOLUNA DEVAM ETMELİ YOKSA DURUM FENA .
Cumhurbaşkanı adayımız kardeşim Abdullah Gül'dür. (RTE) Maalesef A.Gül bu hukuku çiğnemiştir bu saatten sonra istediğini yapsın. Halkımızdan teveccüh göremeyecektir. (Ben)
Ahmetin dediğini demesek daha hayırlı olur . sahi zina konusu ne oldu ahmet ..
ülkenin en kısa zamanda bu rejimden kurtulması lazım.devletin hiç bir organı tarafsız değil.taraf olmayan bertaraf oluyor.
Abdullah gülü dessekleyenler ya fetöcü ya hdp li yada chpliler mhp ve akp tabanından zaten oy cıkmaz kul kadar beyninizle bölücülük yapmayın vatan hainleri siz düşünün sizin oyunuz bölüncek......
Recep tayip erdoğan
TEMENNİSİNİ YAZMIŞ.ŞAYET OLSA EKMELLETTİN İHSANOĞLU GİBİ BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR. NOKTA.
ahmet hakana sormak gerek gül aday olmazsa bende bir boktan anlamıyormuşum deyip bu işleri bırakırmısın. :))))
kayserili zeki insanları esnaf ederler zeki olmayanı okudurmuşlar
ahmet hakan yazdık biz bunu bir yerede sen etek giyecenmi aday olmazsa RTE nin karşısınamı çıkacak malmıymış gül ula herkesi kendiniz gibi mal mı sanıyorsunuz ne içiyonuz siz
HADİ ...FOSİL BUNLAR FOSİL...YOKMU ARTIRAN....KOCO KOCA ADAMLAR..ALLAH AKIL FİKİR VERSİN...
Bu ülkenin gerçek sorunu sen vesenin gibiler biliyor musun? Daha Abdullah GÜL yazamıyorsun ancak kendini ülke siyaseti ile ilgili söz söyleyebilecek kadar zeki zannediyorsun :
Bunların siyaseti magazin gündemini de geçti
NE FARKEDERKİ
ahmet hakan dönektir. her iki konuyuda bir daha açmaz biter.
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