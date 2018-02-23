Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zina meselesini gündeme getirmesine ve AK Parti ile MHP arasındaki ittifak çalışmalarının hızlandığına dikkat çekerek, erken seçim yapılacağını iddia etti. Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"ÇOK ALAMETLER BELİRDİ: ERKEN SEÇİM GELİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan zina meselesini gündeme getirdi.
İttifak çalışmaları hızla tamamlandı.
Afrin Harekâtı, iktidar için uygun bir ortamı doğurdu.
Çiftçiye müjdeler falan gündemde...
Kısacası...
Çok alametler belirdi.
Galiba erken seçim bombası patlayacak"
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