HABER

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Andy - Ar Araştırma Şirketi'nin sahibi Faruk Acar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını önerdiği cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak ellerindeki son anketin sonuçlarını açıkladı.

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

A Acar, AKP ile MHP'nin ortak adayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yüzde 55 oranında oy alacağını ileri sürdü.

Acar, A Haber canlı yayınında şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa... Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken seçim anket Andy - Ar Araştırma Şirketi faruk acar

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Okuyucu Yorumları 5 yorum
HAHAHAHA ÇOK KOMİK BİR ANKET ŞİRKETİ SANIRIM ARAYA VİRGÜL KOYMAYI UNUTMUŞ. YÜZDE 5.5 DİYECEKTİ HERHALDE .
Yandaş anket şirketleri, yandaş basın algı operasyonlarına başladı. %55 nereden çıktı. 16 senedir ülkeyi yönetip felakete sürükleyenler, devletin bekasını tartışmak zorunda bırakanlara bu millet o vermez artık. Ayrıca, eğitimi, tarımı bitiren, pkk ve fetöyle kolkola giren, ülkeyi Suriyeli ve Afganlılar yurduna çeviren, kendi ülkemizde azınlık durumuna sokanlar, atanamayan yüzbinlerce öğretmen ve işsiz milyonlarca üniversite mezunu genç varken, devletin tüm kurumlarını sattıkları için mi oy verecek bu insanlar. İnsanlar dinden soğudu, cumadan cumaya da artık millet camiye gitmeyi bıraktı...
Ne çabuk yaptın bu anketi, bu kadar da yalan olmaz...
Aziz NESİN hiç yanıltmıyor.A haber de yayınlandıysa kesin tarafsızdır bilgisiz cahil insanları kandırırsınız bizi kandıramazsınız.
Mısır da Mübarek dönemlerinde de böyle anketler yapılır imiş. seçim biter bitmez 20 dk sonra sonuçlar belli olurmuş. Sayım yapan kurum sonucu açıklar iş bitermiş. %80 Hüsnü Mübarek. abd de bir eyalet seçimi için bu kurumdan yardım istemişler çok hızlı oldukları için. Seçim olmuş sonuçlar bekleniyor. Kurum daha fazla itibar kazanmak için sonuçları 10 dk da açıklamışlar. %80 Hüsnü MUBAREK. Ne diyelim yüzde 55 hayırlı olsun.
Diğer Haberler
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var

'Türk jetleri Çipras'ı taşıyan helikopteri taciz etti' iddiası ortalığı karıştırdı

'Türk jetleri Çipras'ı taşıyan helikopteri taciz etti' iddiası ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.