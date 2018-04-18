Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

A Acar, AKP ile MHP'nin ortak adayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yüzde 55 oranında oy alacağını ileri sürdü.

Acar, A Haber canlı yayınında şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."