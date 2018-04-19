Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan ve seçimin 26 Ağustos’ta yapılmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli ile dün yaptığı görüşmesinin ardından seçimlerin 24 Haziran 2018’e alınması kararını aldıklarını açıkladı. Buna göre Türkiye, 66 gün sonra hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de genel seçim için oy kullanacak.

Gözler siyasi kulislere çevirildi. Öte yandan Habertürk yazarı Fatih altaylı bugünkü köşesinde, erken seçim kararına ilişkin,

Erken seçim sever MHP Lideri, 16 yıl aradan sonra Türkiye’yi yeniden bir erken seçime götürüyor. "diye yazdı.

İşte Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı;

Daha önce bir dedikodu olarak yazdığım “15 Temmuz’da erken seçim olabilir”den bile daha erkene.

Hatta tarihi çok önceden belirlenmiş üniversiteye giriş sınavı gününe.

Bu “apar topar” ya da daha kibar bir tanımla “çok erken seçim” dünkü yazımda değindiğim “ekonomi hâlâ iyiyken” tezinin yanı sıra bir başka etkene dayanıyor olmalı, İYİ Parti etkenine.

Zannederim, İYİ Parti’nin seçime katılma koşullarına sahip olup olmadığının tartışması yaşanacak önümüzdeki günlerde.