Erken seçim lobisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Dünkü görüşmede Başbakan Yıldırım'ın, Afrin'deki son durum, Suriye'deki gelişmeler ve Sincar'dan gelen haberlerle ilgili MHP lideri Bahçeli'ye bilgi verildiğini aktaran Selvi, görüşmede erken seçimin gündeme gelmediğini belirtti. Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında erken seçimle ilgili "Zamanında yapılan, yapılması gereken seçimlerle Türkiye nefes alacak, önünü görecektir" sözlerini hatırlatan Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da güçlü bir erken seçim lobisi var. Önceleri umutlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlamışlardı. Yerel seçimlerde AK Parti’nin oyunun düştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin öne çekilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Erdoğan bu senaryolara prim vermeyip, ”Seçimler zamanında yapılacak” diye kestirip atınca gözlerini Bahçeli’ye çevirmişlerdi. Bahçeli’nin Ecevit ve Yılmaz’la koalisyon ortağı olduğu sırada sürpriz bir şekilde 3 Kasım 2002 seçimlerine gidilmesi kararını hatırlatıp, ”Bahçeli, sonbaharda seçim kararı alabilir” diyorlardı. Erken seçim tezlerinden birini de İYİ Parti oluşturuyordu. Bahçeli’nin İYİ Parti’nin seçimlere katılmasını önleyecek bir tarihte erken seçim kararı alacağını savunuyorlardı. Hem Erdoğan hem Bahçeli, erken seçim lobisinin umutlarını boşa çıkardı."

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