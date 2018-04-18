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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Erken seçim geliyor mu, ne zaman yapılacak? Son dakika habere göre, Beştepe'de MHP Genel Başkanı ile erken seçim gündemi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada erken seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir" ifadesini kullandı.

Erken seçim ile ilgili son dakika haberler art arda geliyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim için Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı düzenlenen görüşme, yarım saat sürdü. Bahçeli'nin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleri ile bir araya gelen Erdoğan, görüşme sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada erken seçim tarihini açıkladı.

ERKEN SEÇİM TARİHİ: 24 HAZİRAN 2018 PAZAR GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda görüş birliğine vardık.

Seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde mutabık bulunduğumuz Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verildi.

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MHP'DE KRİTİK TOPLANTI

Görüşmenin ardından Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'nde Başkanlık Divanı'nı toplayarak kurmaylarıyla bir araya geldiği öğrenildi.

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ANKARA'DA ERKEN SEÇİM TRAFİĞİ

Bahçeli'nin açıklaması sonrası Ankara'da hızlı bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi.Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli’nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etti.

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BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin dünkü grup toplantısında cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılması önerisinde bulunmuştu. Bahçeli, konuşmasında, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mecliste dün gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile bir araya geleceklerini açıklamıştı.

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MUHALEFET: HODRİ MEYDAN

Bu açıklamaların ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.

EN SON 18 ŞUBAT'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Öte yandan, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi en son 18 Şubat Pazar günü kabul etmişti ve görüşme 45 dakika sürmüştü.

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Okuyucu Yorumları 108 yorum
Haburda pkk yi diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile İttifaktan ıhaneti hayırsever işadamı REZA ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocuklarına karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz... Ne Mutlu Türküm Diyene!....
@mah6bsddn4 Evet kardeş güzel yazmışsın..NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.!!!
Tek amaç iyi parti saf disi birakmak.ondan sonrasi zaten hersey normal devam edecek.gerisi hikaye bekle ve gör..
@mah6bsddn4 Bahçeli ömrü billah bir baltaya sap olamadı. Bu dünayaya bırakacak bir eseri de yok varsa yoksa koltuk onuda kirletmiş kalkamıyor işte bu derdine derman aramaya gidiyor
@mah6bsddn4 hepsinin tek tek hesabını gören Recep Tayip ERDOĞAN gerisi yalan feto yuda bitiren pkk nında canına ot tıkıyan ypg yi de perişan eden barzaninin de hesabını gören tek adam Recep Tayip ERDOĞAN gerisi yalan afrin operasyonuna karşı çıkan sınırda askerimize moral vermeye giden sanaçılara karşı çıkan hdp ile ittifak hazırlığı yapan çakma milliyetçilerden değil gerçek vatan sever Recep Tayip ERDOĞAN 15 temmuzda sokağa çıkmayın karşı koymayın diyen çakma milliyetçilerden değil gerçek vatan sever Recep Tayip ERDOĞAN
15 inde ben başbakan olacağım , yurt ta sulh cihanda sulh düsturuyla geleceğiz diyen bu kadin Soruşturulmadan bunun peşinden gidenlerinde yargilanmasi lazim youtube da halen videolari mevcut meydanlarda nasil bağirip çağirdiği hala kulaklarimda ama ne hikmetse hakkinda hiç bir soruşturma açilamadi....
adaletli bir secim olursa ne ala ama adaletli secim olacagi konusunda fazlasiyla suphelerim var hersey ayarli planli ilerliyor
@mah6bsddn4 Ne Mutlu Türküm Diyene!....
@f1massa erken seçimle neden iyi parti saf dışı olsun hiç alakası yok tek amaç Erdoğan gidecek mi kalacak mı diye piyasalardaki tedirginliği belirsizliği bitirmek için erken seçim ayrıca suriyede kalan işimizi bitirmek için erken seçim diyor devlet bahçeli iyi parti yi düşünen takan yok
@civancivan birilerine abd ingiltere israil gibi ülkeler koltuk vaad etti, son genel seçimlerde akparti tek başına hükümeti kuramayınca devlet bahçeliye de bu koltuk vaad edildi devlet bahçeli onlara rağbet etmedi hdp ile kualisyon yapmadı terör örgütü pkk partisi hdp nin devlet içine sızmasına göz yummadı ve tehlikeyi gördüğü için başkanlık sistemi dedi devlet bahçeliyi cezalandırmaya çalışan feto mhp içindeki fetocuları sahaya sürdü partiyi ele geçirmeye çalıştı Erdoğanın da yardımı ile bu engellendi, bahçelinin derdi vatandır millettir
@beyazit_yilmaz_2017 NE MUTLU MÜ'MİNUN DİYENE
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir... AKP biter..ihanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulur.. TÜRK milleti huzura kavuşur... Ne Mutlu Türküm Diyene!..
@serdar_1981_alcym tahmininin bile ne kadar imkansız olduğunu bildiğin halde gelip yorum yapıyorsun. Mağarada mı yaşıyorsun be adam çık biraz dolaş etrafındaki oy verenlere sor. iyi parti %6 yı geçsin kafamı keserim. Meral mitinglerde sizi yiyor haberiniz yok. meclise bile giremeyince ne diyecek ve siz ne diyeceksiniz? Klasik yalanınız olan hile var oy çaldılar mı diyeceksiniz. At çamuru yapışmazsa izi kalır mantığındasınız. Yazık çok yazık.
@serdar_1981_alcym ne içtin sen lo .kafan 1500 olmuş...
@serdar_1981_alcym yav he he
@serdar_1981_alcym seçimlerden sonra bi yere kaybolma..Yine burdan yazmaya devam et olur mu..?
@serdar_1981_alcym ha ha ha ha ulan hiç güleceğim yoktu
@topalsolucan33 öyle yemin etme olurya 6.1 alır ne olacak kafanımı keseceksin.yapma tövbe et.böyle bir yemin olmaz.deki 6 yı geçsin 10 fakire bir öğün yemek yedireceğim de yapmayacağın yapamayacağın yapılmasını kimsenin onaylamayacağı böyle bir yemin etme.
Tam bir oyun. Siz bu asil Türk milletini salak mı zannediyorsunuz. Herşey ayarlanmış. İki çay içip sonra açıklama yapacaklar. Koyunlara tabi.
hükümet öncelikle zengin ve fakir barışını sağlamalı icra dairelerinde borç içinde kıvranan ödemesi artık imkansız hale gelen binlerce bodrolu ve emekliler tespit edilmelidir sonuçta hepimiz insanız hata insanlar içindir zenginlerden bir fon kurulmalı bu acı çeken insanların borçları ödenerek yüzlerinin gülmesi sağlanmalıdır. Zenginlerin bir gecede harcadıklarıyla bir çok insan aile kurtarılabilir fedakarlık hep alttan beklenmemeli herkes elini taşın altına koymalıdır
@izzetiy siz bu söylediğinize kendiniz inanıyor musunuz ? Adam yüz bine ev yapip 300 bine satıyor. Bu ülkenin sorunu fakirin değil zenginin doymaması. Adam bir ayakkabıya beş bin veriyor şoförüne aylık verdiği iki bin gözüne batıyor.
@izzetiy BU DEDİĞİN ADALETLİ GELİR DAĞILIMI İLE MÜMKÜN .... BİRİLERİ CEPLERİNİ DOLDURUP VERGİ KAÇIRIRKEN VEYA VERGİLERİ SİLİNİRKEN ÇALIŞANINA KARNINI ANCAK DOYURACAK KADAR PARA VERİLİYOR.....
@izzetiy sen farkına varmadan sosyal demokrasiyi-sosyalizmi tarif etmişsin...sosyal demokrat isviçrede geçenlerde herkese koşulsuz 7500 tl(18 yaşından küçükler için 1800 tl) aylık bağlamak için referandum yaptılar..halk ihtiyacımız yok ihtiyacı olanlara verilsin diyerek teklife hayır dediler..biliyorsun bu adamlar gavur.!!!!!!!
@izzetiy ulan ne güzel yazdın ama burda kapitalist sistem var zenginin sürekli zengin fakirin sürekli fakir kalacağı sistem yani
Bahçeli bir şeye karar verirken biz MHP’lileri sakın güvendesin çünkü onlar kasına değil tam tersi onu MHP’nin başına göndermek isteyenlerz
meral aksener i secime sokmamak icin yapilan bu oyunda, bir bayandan titreyerek korkanlari kiniyor, bu koltuk sevdalisi korkaklara bu korkuyu verdigi icin meral hanimi tebrik ediyorum. bravo cesur yurekli kadin. bu korku onlara 20 yil yeter.
@ceneci Bir bayandan korkuyorlar derken ? Bayan korkulmaması gereken bi varlıkmı yada çekinilemezmi? Kendi kendine bayanı daha düşük görüp sonra da meral hanım bravo diyosun.
BU SENERYONUN SONU ERKEN SEÇİMDİR. ERDOĞAN ÖYLE İSTEDİĞİ İÇİN SÖZCÜSÜ DİLLENDİRDİ... İÇİNDE TEHDİT OLAN BİR ÖNERİ ANCAK.
Haydi hayırlısı.İnşallah geri adım atmazsınız,İyi-Saadet-Demokrat geliyor,gümbür gümbür.:)
belliydi erken seçim olacağı kimseyi keklemeyin boşuna yok yok zamanında olacak diyerek yalanlar söylediniz binlerce yalandan sadece biriydi
Allah devletimizin basında olan kişilere zeval vermeisn . Allah yar ve yardımcıları olsun. Arkadaslar party sağ sol birakıp ülkenin ilerlemesi icin oy .
@carpediem_neon_1985 zaten sağ sol diye bişey kalmadı ki, on yıllarca bunun için mücadele veren ülkeyi şimdi başka isimler altında kutuplaştırdılar, dinci laik, akpli olan olmayan, bize destek vermeyen hain şuycu buycu. bugün suçlu bulduklarınızı eleştireni hain ilan ediyorlardı, şimdi bak gördün mü denince de hain ağzı ile konuşmakla itham ediyorlar, halen daha kalkmış vatan millet ayağı yapıyorsunuz, ülkeyi parsel parsel satana gıkınız çıkmıyor ama, ekmek yağlı anlaşılan.
Aaaaaa gargamel çıkmış mı yola
yarım saatte yani 30 dakikada ne konuşmuş olabilirler...tayyip: oooo devlet hoşgeldin. bahçeli-sağolun haşmetmehabım,kurtarıcım.tayyibim,başkomutanım..26 ağustosda erken seçim demiştik..dün size sormadan açıkladım affedin... tayyip-canın sağolsun devletçim...aslında bizi rahatlattın...düne kadar erken seçim isteyenlere vatan haini filan demiştim..altından nasıl kalkarım diyordum...yine beni kurtardın...
bahçeli küresel efendilerinin emriyle Meral Akşener' e Cumhurbaşkalığın yolunu açtı, yani bu erken seçim Meral Akşener' e Cumhurbaşkanlığı getirir, ilk defa bir bayan Cumhurbaşkanı olur, fena da olmaz yani 16 seneden sonra siyasete biraz insan seviyesi gelir
OLAGAN ÜSTÜ HAL KALKARSA ÜLKE RAHAT BİR NEFES ALACAKTIR İŞLLH
hayırlı günler arkadaşlar,abilerim,ablalarım vaziyet fena işin içinden çıkamaz durumda olan hükümet seçim ile dahada belirsizliğe itiyor durumu kimse düşünmüyor gelecegi günü kurtararak devlet yürümez. Gider geliri aşmış işçi sınıfı olarak özel sektör kanımızı sömürmekte dayısı/amcası yada yakını siyaset arenasında olan oturdugu yada hiç uğramadıgı yerde maaşını almakta.Para pul olmuş maaşa yapılan zam erimiş gitmiştir.Seçimde oy verecek kişiler olarak artık kötünün iyisi/alternatifsiz olarak düşünmek yerine daha nasıl faydalı olacak a/b/c partilerisini düşünmemizin halen vakti gelmedimi...
VERMİŞLER GAZI BAHÇELİYE ODA VİRAJ DEMEDEN GİDİYOR BEŞTEPEYE :)))
2019 a kadar ekonomiyi batırmama ihtimali kalmayınca acil seçim....
Böyyük devlet adamı devlet bey yola çıkmış gidiyor, kapıları tutun dışarı gitmesin
Ağlanılacak bir komedi,aptalca bir çaresizlik örneği.Sanırım İYİ partiyi seçimlere sokmama kurnazlığı yapıyor.Sanki İYİ parti seçime giremezse oylar Devlet bahçeli ve ittifakına gidecek.Çocukça bir hayal.....Herşeyin bir sonu vardır..Bu seçimler de sizin sonunuz..Boşuna çırpınmayın,çünkü çırpındıkça batıyorsunuz.
@arpat_saray aynen sana katılıyorum kardeşim devlet bahçeli bu kadar düşünemiyor
Tarih önemli degil. Oy verecegimiz isim belli. Yanındayız reis :)
@zlata09 kendi adına konuş. ben kimsenin yanında değilim. milletin ve vatanın yanındayım. Ne popçuların, ne BOP'cuların, ne Esad kardeşimden Esed'e dönenlerin, ne siyasi ikballeri için koltuğa yapışanların, ne gerçekleri görmeyenlerin, ne de senin gibi at gözlüğü ile bakanların yanında değilim. dostum değilsiniz alayınız
erken seçim,demek ki aylar öncesi konuşuldu ve karara bağlandı...yeniymiş gibi bugün açıklanacak..İYİ parti bunları çok korkutmuş anlaşılan...
@aguven45 :))) IYI party alacağı oy kardes zorlasa catlasa %4 -5 belki oda secimden sonra bakarsın anlatmak istedigimi.
bir memleket gaflet ve dalalet içinde olanlara nasıl satılır. ve ortakları nasıl belirlenir bu halk bunu gördü. sorun yok. allahtan erken gerçek yüzlerini gösterdiler.
Hamdolsun Benzin 10 lira, Dolar 6 TL, Euro 7 tl olsun diye, tabiki Erdoğana oy verecek millet, inşallah, maaşallah..
Seçimde slogan ne olacak güçlü bir ekonomimi,kalkınmamı,yurtta sulh cihanda sulh mu hangisi.Şuan hiç birisi yok boş hikaye ekonomi batmış Ülke faiş vergilerle dönüyor birazdan seçim kararı alınırsa dolar4.25 i euro 5,25 geçer olan halka olur.Türkiyede siayset artık dönmüyor kısır döngü içinde Halka arz edecekleri bir vaad ve kampanyaları yok varsa yoksa didişmek.
BU MİLLETE NE YAPDAN AZDIR İNSAN OGLU NANKÖR YAPILAN O KADAR İCRATLAR YENİLİKLER PROJELER AMA GEL GÖRKİ BAZI KİŞİLERİN İNİNE COMAK SOKAN REİS ... SEN YAŞADIKÇA BU MİLLET ARKANDA SENİDE ABDULHAMİTHAN GİBİ HARCATMAYACAGIZ SİZ RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ ANCA İYİ PARTİLLER
AKP, Bağceli'yi basın sözcüsü olarak kullanmaya devam ediyor; ben istemiyorum ama ortağım istiyor.
SİZ O ZİRVEYİ ÖNCEDEN YAPTINIZ ŞIKIŞTINIZ SALLANMAYIN
YARIM SAAT SUREN GÖRÜŞMENİN SONUCU BELLİDİR ERKEN SEÇİM AMA BU KURGUYU NE İÇİN YAPTILAR İYİ PARTİ İÇİN Mİ YOKSA BAHÇALI RÜYASINDA ÖLECEGİNİ GÖRDÜ ONUN İÇİN Mİ
Partimi severim ama kendimi daha çok ekonomi çok kötü. Biz tayyibi niye seçtik ülkeyi iyi yönet güçlü bir devlet ol diye. Ama sen kalkıp ülkenin sahibi gibi hareket edersen demokrasiye zarar verirsen adaleti hukuku ortadan kaldırırsan çuvalla para kaçırırsan israflara göz yumup belediyelerdeki hırsızlığı görmezsen nasıl oy verelim kardeşim. Özgür demokratik inançlara saygılı üstünlerin değil hukukun üstün olduğu bir ülke hayalim var. akp demokrasi adına çok büyük tehlike
@karacocuk0001 sie
Hükümet sözcüsü
Haşa Allah'tan korkmuyorsunuz meral akşener den korktuğunuz kadar
Erken seçim olacağını Meral Hanım aylar önceden söylemişti. Biz zaten biliyorduk iyi günlerde görüşmek üzere Allaha emanet olunuz
O KOLTUKLAR EMANET VE SALLANMAYA BASLADİ EMANETE HIYANET EDENLER ORADA DURAMAZLAR, DURDURMAZLAR
OLMAYACAK OLURSA MHP KENDİ ÇIKARINI DÜŞÜNÜYOR AKP KENDİ ÇIKARINI BURADA KAYBEDEN MHP OLACAK
Ne mutlu türküm diyene ne mutlu bu ülke için kan ve ter dökenlere
@hoppalacim NE MUTLU MÜ'MİNİN DİYENE
akşenere helal olsun.titretti bahçeliyi :)))
İyi parti alır
komiksiniz iyi parti korkusu bu olsa gerek
Çok yazık 15 yılda ülkeyi ne hale getirdiler.
AKP iktidarı meclis çoğunluğu elin de MHP takviyesi de var artı olağan üstü ile herşeye müdahale hakı da var seçimlere 1,5 yıl var niye seçim isteniyor ? bu şartlarda ben beceremiyorum diyor peki tekrar seçilsen ne olacak hiç bunlar seçim kararı alırsa gidişlerini hızlanıracaklar çok acılı halleri var
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