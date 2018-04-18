Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim ile ilgili son dakika haberler art arda geliyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim için Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı düzenlenen görüşme, yarım saat sürdü. Bahçeli'nin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleri ile bir araya gelen Erdoğan, görüşme sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada erken seçim tarihini açıkladı. ERKEN SEÇİM TARİHİ: 24 HAZİRAN 2018 PAZAR GÜNÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde mutabık bulunduğumuz Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verildi.

MHP'DE KRİTİK TOPLANTI



Görüşmenin ardından Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'nde Başkanlık Divanı'nı toplayarak kurmaylarıyla bir araya geldiği öğrenildi. ANKARA'DA ERKEN SEÇİM TRAFİĞİ



Bahçeli'nin açıklaması sonrası Ankara'da hızlı bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi.Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli’nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etti. BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI



MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin dünkü grup toplantısında cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılması önerisinde bulunmuştu. Bahçeli, konuşmasında, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mecliste dün gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile bir araya geleceklerini açıklamıştı.