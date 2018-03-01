HABER

Erken seçim olacak mı? Ankara'yı hareketlendiren haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 07:10 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erken seçim olacak mı?" başlıklı yazısında Ankara'da siyaseti hareketlendiren erken seçim ve ittifak iddialarına yer ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim iddialarını yalanladığını belirten Selvi, kulislerde erken seçim tartışmasının sürdüğünü aktardı.

Erken seçim iddiasının nedenlerinin başında Afrin operasyonunun olduğunu belirten Selvi, muhalefetin "Bunlar erken seçime gidip Afrin’i seçim rantına dönüştürecekler" diye kaygılanmaya başladığını yazdı. Devlet Bahçeli'nin ittifak yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la anlaşmadan erken seçim kararı alamayacağını; ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemediği müddetçe parlamentodan erken seçim kararının çıkmayacağını belirten Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"ERKEN SEÇİMİ SAVUNANLAR

Erken seçim senaryolarının başında Afrin operasyonu geliyor. Afrin harekâtı başlatıldı, iktidar milletvekilleri, ”Bu fırsat kaçmaz, erken seçime gidilir” demeye, muhalefet,

Ama erken seçimi savunanların başka gerekçeleri de var.

1- Yerel seçimlerde AK Parti’nin oyu düşüyor. Makas açılırsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu toparlamak mümkün olmaz.

2- Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP ayrı ayrı adayla yarışacağı için ittifak ilişkileri yıpranabilir.

3- İktidar, OHAL devam ederken seçime gitmeyi tercih eder.

4- Yerel seçimler önce yapılırsa, Güneydoğu’da kayyumda olan belediyeler tekrar HDP’nin eline geçer. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde bu ‘Cumhur ittifakı’nın aleyhine işler.

5- Ekonomi 2018 yılının ikinci yarısından itibaren kötüye gider. 2019 yılında ekonominin kötü olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimi riskli olur.

Listeyi uzatmak mümkün.

Ama buraya eklemediğim bir faktör var. Onu sona bıraktım."

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AK Parti'den erken seçim hamlesiAK Parti'den erken seçim hamlesi
AK Parti'den flaş anket açıklamasıAK Parti'den flaş anket açıklaması
FT: Zayıf anketler Erdoğan'ı milliyetçilerle ittifaka zorladıFT: Zayıf anketler Erdoğan'ı milliyetçilerle ittifaka zorladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdulkadir selvi erken seçim 2019 seçimi 2019 seçimleri ak parti CHP MHP HDP

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Koca ülke bir kişinin iki dudağı arasında ise nerde erkler ayrılığı. nerde parlamenter sistem, nerde hukuk üstünlüğü ve nerde demokratik devlet
kan ve göz yaşı ne kadar oy getirdi hesabını yapanların Allah bir gün belasını verecektir
masallar masallar hep aynı şeyler ısıt ısıt sür basına sonra seçimi kaybet sizin anlamanız için daha kaç sefer erken seçim yok denecek
@alpata2 çalmayın da görelim kim seçimi kazanıyor
Türkiye 1 kişiden büyüktür.
sıçtı cafer bez gez getir. :)
son 3 seccimdir mhp ye oy veren biri olarak ben cok ama cok pismanim bahcelinin bu kadar da olacağini kimse tahmin etmezdi heralde bidaki secimde oy alir beklesin akp nin pesinde bir secin daha dolasir sonra silinir gider mhp diye birseyde kalmaz ortada
Diğer Haberler
Oltasına 450 kiloluk köpekbalığı takıldı

Oltasına 450 kiloluk köpekbalığı takıldı

Samsun’da “Kadın” temalı fotoğraf sergisi

Samsun’da “Kadın” temalı fotoğraf sergisi

Vali eşi el emeği göz nuru eserleri inceledi

Vali eşi el emeği göz nuru eserleri inceledi

Malazgirt’te gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Malazgirt’te gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

2. Isparta Kitap Fuarı

2. Isparta Kitap Fuarı

Trabzon’a kar Beşikdüzü ilçesinden girdi

Trabzon’a kar Beşikdüzü ilçesinden girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.