Erken seçim olacak mı? Ankara'yı hareketlendiren haber

Erken seçim iddiasının nedenlerinin başında Afrin operasyonunun olduğunu belirten Selvi, muhalefetin "Bunlar erken seçime gidip Afrin’i seçim rantına dönüştürecekler" diye kaygılanmaya başladığını yazdı. Devlet Bahçeli'nin ittifak yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la anlaşmadan erken seçim kararı alamayacağını; ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemediği müddetçe parlamentodan erken seçim kararının çıkmayacağını belirten Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"ERKEN SEÇİMİ SAVUNANLAR
Erken seçim senaryolarının başında Afrin operasyonu geliyor. Afrin harekâtı başlatıldı, iktidar milletvekilleri, ”Bu fırsat kaçmaz, erken seçime gidilir” demeye, muhalefet,
Ama erken seçimi savunanların başka gerekçeleri de var.
1- Yerel seçimlerde AK Parti’nin oyu düşüyor. Makas açılırsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu toparlamak mümkün olmaz.
2- Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP ayrı ayrı adayla yarışacağı için ittifak ilişkileri yıpranabilir.
3- İktidar, OHAL devam ederken seçime gitmeyi tercih eder.
4- Yerel seçimler önce yapılırsa, Güneydoğu’da kayyumda olan belediyeler tekrar HDP’nin eline geçer. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde bu ‘Cumhur ittifakı’nın aleyhine işler.
5- Ekonomi 2018 yılının ikinci yarısından itibaren kötüye gider. 2019 yılında ekonominin kötü olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimi riskli olur.
Listeyi uzatmak mümkün.
Ama buraya eklemediğim bir faktör var. Onu sona bıraktım."
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