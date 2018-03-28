"Erken yaşta evliliğin önüne eğitimle geçilebilir"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Kumcağız, kadınların eğitim düzeyinin düşüklüğünün, kız çocuklarının erken evliliklerinin hem nedeni hem de sonucu olduğunu belirtti.

Kumcağız, Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planları Değerlendirme Programı kapsamında Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen toplantıda, küçük yaşta evliliğin nedenleri ile psikososyal etkileri hakkında sunum yaptı.

Küçük yaşta evliliklerin ailenin gelir düzeyi ve eğitim durumuyla ilişkili olduğuna işaret eden Doç. Dr. Kumcağız, bazı gelenekler, görenekler ve dini inançların yanlış yorumlanmasının da erken yaşta evlilikleri artırdığını ifade etti.

"Geleneksel ailede, kız çocuğu, aileye belirli bir zaman için emanet edilmiş bir varlık olarak görülmekte, kızın asıl yuvasının evlendiği eşinin yuvası olduğu düşünülmektedir." diyen Kumcağız, şöyle devam etti:

"Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaratmış olduğu ayrımcılıkla özellikle kız çocuklarının gözü açılmadan evlendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Kız çocuklarının bir an önce bir erkeğin himayesiyle, gelebilecek cinsel taciz ve şiddetten korunabileceği sanılmaktadır. Aile içi şiddet, geçimsizlik, baskı, çocuk sevgisinin yokluğu, küçük yaşlarda anne veya babadan birinin kaybedilmesi ve üvey anne veya babaya sahip olunması gibi nedenler de çocuklarda evlenme sonucunda bu durumdan kurtulacağı inancını geliştirmekte ve erken yaşta evliliklere yol açmaktadır. Bunların dışında tacize veya tecavüze uğrayan kız çocuklarının tecavüzcüsüyle ya da başka birisiyle hemen evlendirilmesi, kaçma veya kaçırılma gibi durumlar da erken yaşta evliliklere sebep olmaktadır."