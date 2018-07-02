HABER

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:46 | Son Güncelleme

Yerel seçimin Kasım ayına alınması yönelik tartışma alevlendi. AK Parti ile MHP’nin bu konuda TBMM’ye Anayasa değişiklik teklifi getirmesi halinde, muhalefetin de destek verebileceği belirtiliyor. HDP, kayyumla yönetilen yerleri almak için erken yerel seçime istekli görünürken, CHP’den de ‘Biz seçime hazırız’ açıklaması geldi. Yerel seçimin Mart 2019’dan daha erken bir tarihe alınması ve referandumsuz Anayasa değişikliği için 400 vekilin desteği gerekiyor.

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Genel seçimden yeni çıkan siyasi partiler, yerel seçimin erkene alınmasını tartışıyor. İlkbahar aylarında genel seçimin öne alınması kararından önce, bu öneri daha çok AK Parti'den geliyordu. CHP'nin desteğini arayan AK Parti, o tarihte olumlu yanıt alamadı. Şimdi aynı tartışma yeniden gündeme geldi. AK Parti-MHP'nin bu konuda adım atması halinde CHP-İYİ Parti ve HDP'nin de ‘'Seçimden kaçtılar'' denilmemesi için, destek vereceğine dikkat çekiliyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

Sözcü'nün haberine göre yerel seçimin öne alınması için Anayasa değişikliği gerekiyor. Daha önce 367 olan Anayasa değişikliği için gerekli oy sayısı 600 Milletvekili ile birlikte 400'e yükseldi. AK Parti ve MHP'nin 344 milletvekili bulunuyor ve düzenlemenin geçmesi için 56 oya daha ihtiyaç var.

KIŞ ŞARTLARI GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

Mart 2019'da yapılacak seçimin öne alınmasına gerekçe olarak kış şartlarında propoganda yapmanın zorluğu da gösteriliyor. BBP eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da, 2009 kış dönemindeki yerel seçim çalışması sırasında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra yerel seçim tarihinin değiştirilmesi sık sık gündeme geldi.

"CHP YEREL SEÇİME HAZIR"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba da, yerel seçimin öne ve 2018 Kasım ayına alınmasının doğru olacağını söyledi. CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun ise, ‘'CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık” dedi. Seçimlerin erkene alınması halinde Kasım'ın ikinci yarısı ve 18 veya 25 Kasım tarihleri üzerinde duruluyor.

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
4 kişinin öldüğü feribot limanı, olta balıkçılığına açılacak4 kişinin öldüğü feribot limanı, olta balıkçılığına açılacak
Lüks kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirlediLüks kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim erken yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 10 yorum
herşeye hazırsınız belli
Bıktık seçimden..
seçim manyağı olduk
CHP İYİ PARTİ HDP ZATEN AKP NİN ARKA BAHÇESİ OLMUŞ..AKP NE DİYORSA BUNLAR HEMEN OLUR EFENDİM EMREDERSİNİZ EFENDİM DEYİP BALIKLAMA ATLIYOR..TÜRKİYEDE BUNLAR MUHALEFET OLDUĞU SÜRECE HIRSIZLIK PARTİSİ AKP 1000 SEÇİMDE YAPILSA KAYBETMEZ VE HEP İKTİDAR OLUR...
Gülsekmi ağlasakmı anlayamadım şimdi bu Chp nezaman yenilgiye doyacak ama pardon kiliçtaroğlu seçimi Akp kaybetti demişti değilmi o mantıkla haklı.
hemen biz varız... bi yerden de çıkmayın be hemen, neyine varsın ! yine kemik oyları alıp oturacaksın sonra kaybeden akepe...
kiliçtaroğlu kafaya koymuş partinin kapısına kilit vurmadan koltuğu bırakmayacak.
lütfen...!!! chp nin başına ince geçsin... yardımcı ve parti sözcüsüde şener olsun .. o zaman chp daha iyi oy toplar...
Kemal bey 10 olsun son olsun diyor herhalde Ak parti bu habere çok sevinecek.
HAKİKATEN YENİLEN GÜRŞÇİ YENİLMEYE DOYMAMIŞ.
Diğer Haberler
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

On Numara sonuçları 2 Temmuz 2018: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 2 Temmuz 2018: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.