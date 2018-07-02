Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Genel seçimden yeni çıkan siyasi partiler, yerel seçimin erkene alınmasını tartışıyor. İlkbahar aylarında genel seçimin öne alınması kararından önce, bu öneri daha çok AK Parti'den geliyordu. CHP'nin desteğini arayan AK Parti, o tarihte olumlu yanıt alamadı. Şimdi aynı tartışma yeniden gündeme geldi. AK Parti-MHP'nin bu konuda adım atması halinde CHP-İYİ Parti ve HDP'nin de ‘'Seçimden kaçtılar'' denilmemesi için, destek vereceğine dikkat çekiliyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

Sözcü'nün haberine göre yerel seçimin öne alınması için Anayasa değişikliği gerekiyor. Daha önce 367 olan Anayasa değişikliği için gerekli oy sayısı 600 Milletvekili ile birlikte 400'e yükseldi. AK Parti ve MHP'nin 344 milletvekili bulunuyor ve düzenlemenin geçmesi için 56 oya daha ihtiyaç var.

KIŞ ŞARTLARI GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

Mart 2019'da yapılacak seçimin öne alınmasına gerekçe olarak kış şartlarında propoganda yapmanın zorluğu da gösteriliyor. BBP eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da, 2009 kış dönemindeki yerel seçim çalışması sırasında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra yerel seçim tarihinin değiştirilmesi sık sık gündeme geldi.