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Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Erken yerel seçim tartışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'den yapılan açıklamada 'hazırız' denmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş ise 3 siyasi partinin anlaşması durumunda erken seçim olacağını belirtmişti. Erken yerel seçimler hakkında bir açıklamada da düğümü çözecek parti olan MHP'den geldi.

Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) gündeminde erken seçimin olmadığını, ancak hükümet ile yapılacak görüşmeler sonrasında ortak noktaya varılması halinde gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Akçay, AK Parti ile ittifak yaptıkları için kendilerine eleştirenlere cevap vererek, "Bizi eleştirenler önce kimlerle ittifak yaptıklarına baksınlar" dedi.

''FAYDALI OLACAKTIR''

FETÖ ve terörle mücadelenin devam etmesi için OHAL’in biraz daha sürdürülmesi konusunda görüş bildirdiklerini de belirten Akçay, "OHAL’in uzatılması konusunda görüşlerimizi daha önce ifade etmiştik. Eğer hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın OHAL’in kalkması yönünde bir talebi olsaydı zaten yeni bir tezkere sunulmaması halinde OHAL kendiliğinden kalkmış olacaktı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tüm bu FETÖ ve terörle mücadelenin nihayete kavuşturulup başarılı olunması konusunda OHAL’in biraz daha devam etmesinde yarar gördüğümüzü ifade etmiştik. Bizim parti olarak görüşümüz ve kanaatimiz bu yöndedir. Ancak hükümetimiz devletin bütün kurumlarından alacağı somut bilgilerle oluşturacağı bir kanaat, Türkiye adına faydalı olacaktır.

"HER ŞEY HÜKÜMETİN TAKDİRİNDE"

Her şey hükümetin takdirinde. Bu OHAL’in maksadı neydi. Bu FETÖ darbe girişimine katılanlarla ciddi bir şekilde mücadele etmekti. Terörle mücadeleyi daha rahat ve kesin sonuç almak için gerçekleştirmekti. Bu amaca makul olarak OHAL olmasa da terörle ve teröristlerle mücadeleyi gerçekleştirmeye yönelik yasal düzenleme ihtiyaçları da olabilir. O tür ihtiyaçlar olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi gereken desteği vermeye hazırdır" dedi.

"ERKEN YEREL SEÇİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Partililer ile sohbet ettikleri sırada kendisine sorulan "AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 3 parti anlaşırsa erken seçim olur" açıklaması ile ilgili görüşlerini de ifade eden Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi’nin gündeminde erken seçimin olmadığını, ancak hükümet ile yapılacak görüşmeler sonrasında ortak noktaya varılması halinde gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

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