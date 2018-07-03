Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) gündeminde erken seçimin olmadığını, ancak hükümet ile yapılacak görüşmeler sonrasında ortak noktaya varılması halinde gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Akçay, AK Parti ile ittifak yaptıkları için kendilerine eleştirenlere cevap vererek, "Bizi eleştirenler önce kimlerle ittifak yaptıklarına baksınlar" dedi.

''FAYDALI OLACAKTIR''

FETÖ ve terörle mücadelenin devam etmesi için OHAL’in biraz daha sürdürülmesi konusunda görüş bildirdiklerini de belirten Akçay, "OHAL’in uzatılması konusunda görüşlerimizi daha önce ifade etmiştik. Eğer hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın OHAL’in kalkması yönünde bir talebi olsaydı zaten yeni bir tezkere sunulmaması halinde OHAL kendiliğinden kalkmış olacaktı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tüm bu FETÖ ve terörle mücadelenin nihayete kavuşturulup başarılı olunması konusunda OHAL’in biraz daha devam etmesinde yarar gördüğümüzü ifade etmiştik. Bizim parti olarak görüşümüz ve kanaatimiz bu yöndedir. Ancak hükümetimiz devletin bütün kurumlarından alacağı somut bilgilerle oluşturacağı bir kanaat, Türkiye adına faydalı olacaktır.