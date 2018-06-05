Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde beklerken, rahatsızlanan bir nöbetçiyi alaydaki revire götürdüğünü belirten O.Ö, burada kendini gören Yüksel Başçavuşun birlik içindeki Tekçe Meydanı'na geçip beklemesini emrettiğini öne sürdü.

O.Ö, 15 Temmuz öncesinde bir hafta boyunca tatbikat yaptıklarını da ifade ederek, darbe girişiminin yaşandığı cuma günü, gece vardiyasında görevli olduğunu bildirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda vatani görevini yapan tutuksuz sanık er O.Ö, görevinin, kullandığı kamyonet ile nöbetçileri alaydan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirip götürmek olduğunu anlattı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

15 Temmuz'da vatani görevini yapan tutuksuz sanık er K.D. de darbe girişiminin yaşandığı dönemde binbaşı Osman Koltarla'nın makam şoförlüğünü yaptığını söyledi.

Osman Koltarla'nın alaydayken "Çakmak, sigara, telefon olmayacak." dediğini de hatırladığını belirten O.Ö, radyoların açılmayacağına yönelik söylenti bulunduğunu da ifade etti.

O.Ö, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) lojmanlarına gittiklerini ve içeri giriş yaptıktan bir süre sonra emir üzerine TRT'ye komşu olan lojmanların bahçesindeki tel örgüyü, kamyonetinin halatına bağlayarak açtığını söyledi.

Yüksel Başçavuşun araçta, yanındaki koltuğa oturarak tatbikat amaçlı dışarı çıkacaklarını söylediğini ve Osman Koltarla'nın da bulunduğu öndeki aracı takip etmesini emrettiğini ifade eden O.Ö, nereye gidileceğini bilmediğini savundu.

O.Ö, araç içinde beklerken "tatbikat var" şeklinde konuşulduğunu, Tekçe Meydanı'nda toplanan askerlere yönelik binbaşı Osman Koltarla ile binbaşı Murat Şahin'in konuştuğunu gördüğünü ancak ne söylediklerini duymadığını iddia etti.

K.D, Koltarla'yı akşam lojmana götürdüklerini, onun geç saatte tatbikat olacağını ve aracı bırakmalarını söylemesi üzerine aracı bırakıp habercisiyle yürüyerek koğuşa geçtiklerini anlattı.

Osman Binbaşının alay binasına geldiğini 21.00 civarı öğrendiklerini, bunun üzerine buraya geçtiklerini anlatan K.D, bina önünde aracı alıp uygun bir yere çektiğini ve beklediğini belirtti.

K.D, sonrasında alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın, Koltarla'ya Ekrem Yarbay'ın vurulduğunu, TRT binasına takviye olarak gitmelerini söylediğini duyduğunu ifade etti. Koltarla'nın da "Bizim görev yerimiz değil, biz niye gidiyoruz." demesi üzerine Barış'ın "Kimse size bir şey yapmaz. Siz, halkı sakinleştireceksiniz." ifadelerini kullandığını savundu.

Bu emrin ardından yola çıktıklarını, darbe girişiminden haberdar olmadığını öne süren K.D, TRT'ye komşu MSB lojmanlarına girdiklerini, bazı komutanların "olay yerine nasıl bakarız" diyerek keşfe gittiğini söyledi.

K.D, keşfe giden komutanlar döndükten sonra bir yerde toplandıklarını, burada tellerin söküldüğünü belirterek, bir süre sonra Osman Binbaşı'nın "Burada kanunsuzluk var. Birliğimi geri çekiyorum. Emir komuta bende." dediğini iddia etti. K.D, daha sonra alaya döndüklerini bildirdi.