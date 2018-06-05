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Erleri de "tatbikat" diyerek kandırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 sanıklı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi - Savunması alınan ve tutuksuz yargılanan sanık erler, darbe girişiminin yaşandığı gece, kendilerine "tatbikat" olacağının söylendiğini anlattı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda vatani görevini yapan tutuksuz sanık er O.Ö, görevinin, kullandığı kamyonet ile nöbetçileri alaydan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirip götürmek olduğunu anlattı.

O.Ö, 15 Temmuz öncesinde bir hafta boyunca tatbikat yaptıklarını da ifade ederek, darbe girişiminin yaşandığı cuma günü, gece vardiyasında görevli olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde beklerken, rahatsızlanan bir nöbetçiyi alaydaki revire götürdüğünü belirten O.Ö, burada kendini gören Yüksel Başçavuşun birlik içindeki Tekçe Meydanı'na geçip beklemesini emrettiğini öne sürdü.

O.Ö, araç içinde beklerken "tatbikat var" şeklinde konuşulduğunu, Tekçe Meydanı'nda toplanan askerlere yönelik binbaşı Osman Koltarla ile binbaşı Murat Şahin'in konuştuğunu gördüğünü ancak ne söylediklerini duymadığını iddia etti.

Yüksel Başçavuşun araçta, yanındaki koltuğa oturarak tatbikat amaçlı dışarı çıkacaklarını söylediğini ve Osman Koltarla'nın da bulunduğu öndeki aracı takip etmesini emrettiğini ifade eden O.Ö, nereye gidileceğini bilmediğini savundu.

O.Ö, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) lojmanlarına gittiklerini ve içeri giriş yaptıktan bir süre sonra emir üzerine TRT'ye komşu olan lojmanların bahçesindeki tel örgüyü, kamyonetinin halatına bağlayarak açtığını söyledi.

- "Çakmak, sigara, telefon" yasağı

Osman Koltarla'nın alaydayken "Çakmak, sigara, telefon olmayacak." dediğini de hatırladığını belirten O.Ö, radyoların açılmayacağına yönelik söylenti bulunduğunu da ifade etti.

O.Ö, Osman Koltarla'nın emri üzerine de 05.30-06.00 civarı alaya geldiklerini anlattı.

15 Temmuz'da vatani görevini yapan tutuksuz sanık er K.D. de darbe girişiminin yaşandığı dönemde binbaşı Osman Koltarla'nın makam şoförlüğünü yaptığını söyledi.

K.D, Koltarla'yı akşam lojmana götürdüklerini, onun geç saatte tatbikat olacağını ve aracı bırakmalarını söylemesi üzerine aracı bırakıp habercisiyle yürüyerek koğuşa geçtiklerini anlattı.

Osman Binbaşının alay binasına geldiğini 21.00 civarı öğrendiklerini, bunun üzerine buraya geçtiklerini anlatan K.D, bina önünde aracı alıp uygun bir yere çektiğini ve beklediğini belirtti.

K.D, sonrasında alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın, Koltarla'ya Ekrem Yarbay'ın vurulduğunu, TRT binasına takviye olarak gitmelerini söylediğini duyduğunu ifade etti. Koltarla'nın da "Bizim görev yerimiz değil, biz niye gidiyoruz." demesi üzerine Barış'ın "Kimse size bir şey yapmaz. Siz, halkı sakinleştireceksiniz." ifadelerini kullandığını savundu.

Bu emrin ardından yola çıktıklarını, darbe girişiminden haberdar olmadığını öne süren K.D, TRT'ye komşu MSB lojmanlarına girdiklerini, bazı komutanların "olay yerine nasıl bakarız" diyerek keşfe gittiğini söyledi.

K.D, keşfe giden komutanlar döndükten sonra bir yerde toplandıklarını, burada tellerin söküldüğünü belirterek, bir süre sonra Osman Binbaşı'nın "Burada kanunsuzluk var. Birliğimi geri çekiyorum. Emir komuta bende." dediğini iddia etti. K.D, daha sonra alaya döndüklerini bildirdi.

Tutuksuz sanık er K.K. de Binbaşı Osman Koltarla'nın habercisi olduğunu belirterek, komutanlarını lojmana bıraktıklarını, onun emri üzerine aracı da otoparka çektiklerini ifade etti.

Daha sonra araç şoförüyle koğuşa yürüyerek gittiklerini dile getiren K.K, 21.05'te askerlerin "Alarm verildi" diye bağırmaları üzerine alay binasına geçtiklerini dile getirdi.

K.K, Osman Binbaşının da geldiğini ve üstünü değiştirdiğini belirterek, içtima alındıktan sonra ikinci bir emre kadar beklemeye geçildiğini kaydetti.

- "Uçaklardan korkmayın, onlar bizden"

K.K, alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın 23.00-23.30 civarı Binbaşı Koltarla'ya "Alay Komutanı TRT'de yaralılarımız olduğunu, bunları bizim kurtarmaya gideceğimizi söyledi. Koltarla da 'Bizim görev yerimiz Külliye, niye gidiyoruz' dedi. O da 'Emir böyle Osman. Halktan ve polisten korkmayın, onlar bizden. Yukarıda uçan uçaklardan korkmayın, onlar bizden' dedi." ifadelerini kullandı.

Araçlara binip çıktıklarını, ön tarafa yol tarif eden Mustafa Samur Astsubay bindiği için kendisinin Koltarla ile Murat isimli binbaşının arasına oturduğunu anlatan K.K, Samur'un, TRT'den önce onlara komşu MSB lojmanlarına gitmenin uygun olacağını, halkla da karşı karşıya gelmeyip keşif yapabileceklerini söylediğini öne sürdü.

K.K, bunun üzerine lojmanlara geçtiklerini ifade ederek, ilerleyen saatlerde Koltarla'nın "Burada bir kanunsuzluk var. Emir komuta bende. Birliğimi geri çekiyorum." dediğini ve alaya döndüklerini anlattı.

Duruşmaya devam ediliyor.

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FETÖ 15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi Kaan Dursun Kayahan Kayacan Orhan Özkan

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