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Ermeni bestecilerin eserleri "Musikimizde Renkler Konseri"nde seslendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Ermeni bestecilerin eserleri "Musikimizde Renkler Konseri"nde seslendirildi

İSTANBUL (AA) - Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) Klasik Türk Müziği Korosu, "Musikimizde Renkler Konseri"nde sahne aldı.

Kumkapı Vortvots Vorodman Kilisesi Patrik Mesrop Mutafyan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan BASAD Başkanı Ali İlhan Gülek, Bakırköy'ün çok renkli, çok kültürlü, Türk Ermeni ve Rumların bir arada yaşadığı muhteşem bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Gülek, Türk ve Ermenilerden oluşan 60 kişilik koro ve orkestrayla Paskalya kutladıklarını aktararak, "Bu bayram dönemini, İstanbul'daki Ermenilerin en önemli kiliselerinden birinde bir konserle taçlandırmak istedik. Kardeşlik ve bir arada olma duygusunu, bize lazım olan barışı, sevgiyi, dostluğu, İstanbul'un kültürü ve renkliliğiyle bir araya getirmek istedik. Ermeni dostlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımızla bir arada olmak ve Ermeni bestekarların şarkılarıyla bayrama katkı yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

Ermeni bestekarların Türk-Ermeni ayrımı yapılamayacak kadar dillere dolanmış güzel şarkılarından oluşan bir konser hazırladıklarını dile getiren Gülek, "Biz ne güzel bir milletiz, ne güzel bir ülkeyiz. Aynı topraktan beslenen, aynı havayı teneffüs eden, aynı suyu içen, aynıyız. hepimiz biriz. Tıpkı aynı kökten çıkan yediveren gülleri gibi, rengarenk, mis kokulu, çok dilli, çok kültürlü muhteşem bir halkız biz, Türkiyeyiz. Bu ülkede, bu mis kokulu yediveren güllerin tomurcuk olup açtığı ülkede bülbüller var. Biz hep bülbüllerin sesini dinlemek istiyoruz." diye konuştu.

Dicle Derman'ın yönetimindeki topluluk, Mandoli Artin Ağa, Kemani Tatyos Ekserciyan, Kanuni Nubar Efendi, Karnik Garmiryan, Levon Hancıyan, Udi Hrant Kenkiloğlu, Bimen Şen Dergazaryan, Artaki Candan Terziyan, Kemani Sarkis Sucuyan, Lavtacı Ovrik Kazasyan, Turhan Celkan, Cemal Tanaydın ve Salim Sezgin Biçer'in eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumladı.

Konseri eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Episkopos Sahak Maşalyan ve peder Andreas Agopyan da dinledi.

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