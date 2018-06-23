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Ermeni köyünün kadınları, aşçılık öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

DÜNYA'nın 26'ncı gastronomi şehri ilan edilen Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Türkiye'nin tek Ermeni köyü Vakıflı'da kadınlar, aşçılık öğreniyor.

Ermeni köyünün kadınları, aşçılık öğreniyor

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- DÜNYA'nın 26'ncı gastronomi şehri ilan edilen Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Türkiye'nin tek Ermeni köyü Vakıflı'da kadınlar, aşçılık öğreniyor.
Hatay'ın Samandağ İlçesi Vakıflı köyünde yaşayan Ermeni kadınlar, Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı tarafından, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) programı çerçevesinde 'Tarihten Gelen Tatlar Kadın Eliyle Canlanıyor Projesi' kapsamında aşçı yardımcılığı kursu görüyor. Hatay Valiliği'nin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 30 kursiyer hem Türk, hem de dünya mutfağından çeşitli yemekleri yapmayı uygulamalı olarak öğreniyor. Samandağ Ermeni Cemaati ve Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar, amaçlarının köydeki dezavantajlı gruplara bir imkan sağlayarak, onları toplumsal hayatta daha başarılı bireyler haline getirmek olduğunu söyledi.
198 BİN LİRALIK PROJE
UNESCO tarafından dünyanın 26'ncı gastronomi kenti ilan edildiklerini belirten Çapar, "Biz payımıza düşen görevi yapmak adına köyümüzde bir aşçılık kursu açtık. Kursumuzu dezavantajlı gruplara, kadınlara ve işsizlere yönelik düşündük. Kalkınma Bakanlığımız ve Hatay Valiliği tarafından projemiz destek gördü. Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı'na verilmiş 198 bin liralık bir proje. Ön açıcı ve birçok yere gerekli mesajı veren bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.
Projede usta öğretici olarak görev alan Sevgi Gülşen, kursun çok verimli ve eğlenceli işler yaptıklarını belirterek, 26 Ocak'ta başladıkları kursla yöresel ve uluslararası tariflerle mutfağı zenginleştirdiklerini söyledi.
BİLMEDİĞİMİZ YEMEKLERİ ÖĞRENDİK
Kursiyerlerden Anayis Karton (65) ise, "Bilmediğimiz yemekleri öğrendik. Çok sevinçliyiz, SODES’e teşekkür ediyoruz. Çok farklı ve değişik yemekler öğrendik. İçli köfteyi zaten biliyorduk, içinde büyüdük, 7 yaşındaydık. Şimdi 65 yaşındayız hala yapıyoruz. Bol bol yaptık, tüm misafirlerimize ikram ettik" diye konuştu.

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Ermeni köyünün kadınları, aşçılık öğreniyorErmeni köyünün kadınları, aşçılık öğreniyorErmeni köyünün kadınları, aşçılık öğreniyorErmeni köyünün kadınları, aşçılık öğreniyor

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