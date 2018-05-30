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Ermeni teröristin şartlı tahliyesine karşı bin mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

ABD'de 1982'de Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı şehit eden Ermeni teröristin şartlı tahliye duruşması öncesinde ABD'de yaşayan Türkler, Tahliye Kurulu'na imzalı bin mektup gönderdi

WASHINGTON (AA) - ABD’de 1982'de Türkiye’nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye duruşması öncesinde ABD’de yaşayan Türkler ve Türk dernekleri imzalı bin mektubu Tahliye Kurulu'na iletti.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Günay Evinch, AA muhabirine 29 Haziran'da görülecek şartlı tahliye duruşması öncesinde süreci anlattı.

Kaliforniya eyaletindeki yeni uygulamaya göre belli koşullara uyan mahkumların her 18 ayda bir şartlı tahliye talebinde bulunabildiklerini kaydeden Evinch, Sasunyan'ın buna göre yeni bir tahliye duruşması talep ettiğini belirtti.

- "Türk toplumu çok hassas"

29 Haziran'da görülecek şartlı tahliye duruşması öncesinde ABD'de yaşayan Türk toplumu olarak Tahliye Kurulu'na imzalı bin mektup gönderdiklerini ifade eden Evinch, "Türk toplumu bu konuda son derece hassas. Başlatılan kampanyada kısa süre içinde toplanan imzalı bin mektup, dün itibarıyla Tahliye Kurulu'na iletildi. Bunların etkili olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Evinch, Tahliye Kurulu'nun Sasunyan lehine karar vermesi durumunda Kaliforniya Valisinin önünde kararı onaylamak ya da reddetmek için 6 aylık bir sürenin bulunduğuna işaret etti. "Geçen sefer tahliye kurulu Ermeni terörist Sasunyan'ın tahliye talebini kabul etmiş ancak vali reddetmişti." ifadesini kullanan Evinch, bu süreçte de Sasunyan'ın tahliye edilmeyeceğine inandıklarını dile getirdi.

- Şartlı tahliye kararını vali bozmuştu

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 35 yıl önce şehit eden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebi 2016 yılının aralık ayında Tahliye Kurulu'nda kabul edilmiş, Mayıs 2017'de ise Kaliforniya Valisi Edmund Jerry Brown kararı bozmuştu.

Brown, Sasunyan'ın mensubu olduğu ESAK adlı terör grubunun ideolojik bakış açısını hala koruduğunu belirterek, şartlı tahliye talebini onaylamamıştı.

Kararda Türkiye'nin ABD'deki misyonları ve Türk Amerikan toplumunun yoğun mektup kampanyaları etkili olmuştu.

Sasunyan, 28 Ocak 1982'de aracıyla kırmızı ışıkta beklerken Başkonsolos Arıkan'ı katletmişti. Kısa süre sonra yakalanan terörist, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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ABD Başkonsolos Kemal Arıkan Günay Evinch Hampig Sasunyan TASC

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