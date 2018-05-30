Ermeni teröristin şartlı tahliyesine karşı bin mektup

WASHINGTON (AA) - ABD’de 1982'de Türkiye’nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye duruşması öncesinde ABD’de yaşayan Türkler ve Türk dernekleri imzalı bin mektubu Tahliye Kurulu'na iletti.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Günay Evinch, AA muhabirine 29 Haziran'da görülecek şartlı tahliye duruşması öncesinde süreci anlattı.

Kaliforniya eyaletindeki yeni uygulamaya göre belli koşullara uyan mahkumların her 18 ayda bir şartlı tahliye talebinde bulunabildiklerini kaydeden Evinch, Sasunyan'ın buna göre yeni bir tahliye duruşması talep ettiğini belirtti.

- "Türk toplumu çok hassas"

29 Haziran'da görülecek şartlı tahliye duruşması öncesinde ABD'de yaşayan Türk toplumu olarak Tahliye Kurulu'na imzalı bin mektup gönderdiklerini ifade eden Evinch, "Türk toplumu bu konuda son derece hassas. Başlatılan kampanyada kısa süre içinde toplanan imzalı bin mektup, dün itibarıyla Tahliye Kurulu'na iletildi. Bunların etkili olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.