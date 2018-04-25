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Ermeniler tarafından öldürülen Müslümanlar için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

Kars ve çevresinde Ermeni çeteleri tarafından öldürülen Müslümanlar mevlit okutuldu.Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri sosyal proje dersi kapsamında Kars ve çevresinde ermeni çeteleri tarafından öldürülen Müslümanlar için merkez camide mevlit okuttu.Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sının öğrencileri hocaları Yrd.

Ermeniler tarafından öldürülen Müslümanlar için mevlit okutuldu

Kars ve çevresinde Ermeni çeteleri tarafından öldürülen Müslümanlar mevlit okutuldu.
Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri sosyal proje dersi kapsamında Kars ve çevresinde ermeni çeteleri tarafından öldürülen Müslümanlar için merkez camide mevlit okuttu.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sının öğrencileri hocaları Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, öğrencilerden Barış Avşar, Ezgi Öztürk, Ufuk Bulut, Şahsuvar Yıldız, Mutlu Cihan Tükoğlu ve Mesut Aksoy, okutulan mevlidin ardından el broşürü dağıttı.
Öğrenciler tarafından dağıtılan broşürlerde Ermenilerin Kars ve çevresinde yaptığı katliamlar ve bu katliamlarda öldürülen Müslümanların sayısal rakamları yer verildi. Broşürde Ermenilerin yaptıkları soykırıma dikkat çekildi.

Ermeniler tarafından öldürülen Müslümanlar için mevlit okutuldu

Ermeniler tarafından öldürülen Müslümanlar için mevlit okutuldu

Ermeniler tarafından öldürülen Müslümanlar için mevlit okutuldu

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