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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu

BAKÜ (AA) - Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Samet Alışov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

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Azerbaycan ordusu ermenistan-azerbaycan cephe hattı şehit

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