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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

Ermenistan parlamentosunda dün yapılan oylama sonucunda başbakanlık görevine getirilen muhalif gösterilerin lideri Nikol Paşinyan, Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Nikol Paşinyan Türkiye diplomasi açıklama

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