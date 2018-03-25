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Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 06:31 | Son Güncelleme

 FATİH'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1ölü, 4 yaralı

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU-Ali KEREM BENGİ/İstanbul, (DHA)- FATİH'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Aksaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı'nda Edirne istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki Ermenistan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan 3'ü kadın 4 kişi hafif bir şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Kazaryan hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan'ın cesedi morga kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle
kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1ölü, 4 yaralıErmenistan plakalı araç kaza yaptı: 1ölü, 4 yaralıErmenistan plakalı araç kaza yaptı: 1ölü, 4 yaralıErmenistan plakalı araç kaza yaptı: 1ölü, 4 yaralı

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