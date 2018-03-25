Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1ölü, 4 yaralı

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU-Ali KEREM BENGİ/İstanbul, (DHA)- FATİH'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Aksaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı'nda Edirne istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki Ermenistan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan 3'ü kadın 4 kişi hafif bir şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Kazaryan hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan'ın cesedi morga kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması
Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum