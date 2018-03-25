HABER

Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

FATİH'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU-Ali KEREM BENGİ/İstanbul, (DHA)- FATİH'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Aksaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı'nda Edirne istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki Ermenistan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan 3'ü kadın 4 kişi hafif bir şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Kazaryan hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan'ın cesedi morga kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.