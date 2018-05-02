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Ermenistan’da Başbakanlık seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Parlamentodaki ikinci tur seçimler, 8 Mayıs’ta yapılacak

ERİVAN (AA) - Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ara Babloyan, ikinci tur Başbakanlık seçiminin 8 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.

Babloyan, yaptığı yazılı açıklamada, “Parlamento tüzüğü gereği başbakanlık seçimlerinin ikinci turu 8 Mayıs’ta saat 12.00’de yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan parlamentoda yapılan başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılmış, ancak seçilememişti.

- Caddeler yeniden trafiğe açıldı

Öte yandan, başkent Erivan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla tüm yollar yeniden trafiğe açıldı.
Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak mitinge ulaşımın sağlanması için destekçilerinin kapattıkları caddeleri yerel saatle 17.00’de açmaları çağrısında bulundu.

Her dakika durumun değiştiğini kaydeden Paşinyan, miting esnasında önemli bir haber vereceğini ifade etti.

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