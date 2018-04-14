Ermenistan'da göstericiler devlet radyosunu bastı

ERİVAN (AA) - Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Serkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan göstericiler, devlet radyosunun genel merkezini bastı.
Muhalefetteki Nikol Paşinyan liderliğindeki protestocular, devlet radyosunun genel merkezini basarak korsan yayın yapma girişiminde bulundu. Göstericiler başarısız olmaları üzerine radyo binasını terk etti.
Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Ülkede benimsenen yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.
Armen Sarkisyan, pazartesi yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı. Yeni cumhurbaşkanını bu makama Serj Sarkisyan önermişti.
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