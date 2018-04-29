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Ermenistan’da iktidar başbakan adayı çıkarmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ermenistan Cumhuriyet Partisi Basın Sözcüsü Şarmazanov: - “Ermenistan Cumhuriyet Partisi parlamentoda yapılacak seçimde başbakanlık için aday göstermemeye karar verdi”

ERİVAN (AA) - Ermenistan'da iktidar partisi Ermenistan Cumhuriyet Partisinin Basın Sözcüsü Eduard Şarmazanov, 1 Mayıs’ta parlamentoda yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

Şarmazanov yaptığı açıklamada, iç politikadaki durumu dikkate alarak partisinin önceliklerinin devletin çıkarları, güvenliği ve istikrarı olduğunu belirterek “Ermenistan Cumhuriyet Partisi parlamentoda yapılacak seçimde başbakanlık için aday göstermemeye karar verdi.” ifadelerini kullandı.

Şarmazanov, bütün adayların programlarını tartışacaklarını ve oylamaya kadar pozisyonlarını açıklayacaklarını kaydetti.

Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Elk (Çıkış) grubu 9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.

Parlamentoda bir adayın başbakan seçilebilmesi için en az 53 milletvekilinin oyuna ihtiyacı bulunuyor.

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Ermenistan Ermenistan Cumhuriyet Partisi iktidar Nikol Paşinyan

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