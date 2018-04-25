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Ermenistan’da muhalefetin protesto gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 22:32 | Son Güncelleme

Hükümetin istifasını isteyen binlerce muhalifin gerçekleştirdiği protesto eylemleri devam edecek

ERİVAN (AA) - Ermenistan'da Serj Sarkisyan’ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından milletvekili Nikol Paşinyan’ın öncülüğünde tekrar toplanan muhalifler protesto eylemlerini gün boyunca sürdürdü.

Hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda geç saatlere kadar süren protesto mitingine binlerce kişi katıldı.

Sık sık mevcut yönetimin istifası yönünde sloganlar atılan mitingde bir konuşma yapan Paşinyan, muhalefet olarak Ermenistan’da geçici hükümetin oluşturulmasını tartışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Geçici Başbakan Karen Karapetyan'ın güvenlik güçlerine ülkede "olağanüstü hal" ilan edilmesi isteğinde bulunduğunu açıklayan Paşinyan, Karapetyan’ın bu yönde bir kararı imzalasa bile uygulayamayacağını öne sürdü.

Karapetyan'ın geçici başbakanlığının yasa dışı olduğunu iddia eden Paşinyan, başbakanın istifası sonrası hükümet üyelerinin hepsinin istifa etmiş sayılacağına dikkat çekti. Paşinyan, ''Bizim tek bir isteğimiz var. O da acilen Ermenistan Cumhuriyet Partisinin yönetimi şartsız bir şekilde teslim etmesidir.'' diye konuştu.

Paşinyan, 26 Nisan’da da protesto eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

Daha önce muhalif lider Paşinyan, geçici hükümet ve erken seçim taleplerinin yerine getirilmesine kadar protesto mitinglerini sürdüreceklerini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan muhalefet

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