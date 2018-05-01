Ermenistan'da Paşinyan’dan taraftarlarına eylem çağrısı

ERİVAN (AA) – Ermenistan’da parlamentoda yapılan başbakanlık seçimini kazanamayan muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, iktidara tepki olarak ülke genelinde greve gidilmesi, havaalanı yolları, caddeler ve metroların kapatılması çağrısında bulundu.
Paşinyan, parlamentoda yapılan seçim sonrasında taraftarlarının beklediği Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Meydanda kurulan sahneden konuşma yapan Paşinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi’nin davranışını "provokasyon" olarak nitelendirdi.
Ermeni halkının şu anda en parlak dönemini yaşadığını dile getiren Paşinyan, iktidara cevap olarak eylem planlarını açıkladı. Paşinyan, “Yarın bütün Ermenistan’da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15’ten itibaren ne kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Paşinyan, verdikleri mücadeleden bir milimetre daha geri adım atmayacaklarını ifade ederek, güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahale etmemesini ve onlara katılmasını istedi.
Ermenistan Parlamentosu'nda düzenlenen özel oturumda yapılan başbakanlık seçimine tek aday olarak katılan muhalif hareketin lideri Paşinyan, gereken 53 oyu alamamış ve başbakan seçilememişti.
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