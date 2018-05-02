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Ermenistan'da protestolar duruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:23 | Son Güncelleme

Erivan'da hayatı durdurma noktasına getiren eylemler sonrasında iktidar partisi, muhalif Paşinyan'ın başbakan adaylığını destekleyeceğini açıkladı - Protestoların arkasındaki isim Paşinyan ise eylemleri durdurma kararı aldı

ERİVAN (AA) - Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, başlattığı genel grev ve protesto eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen protesto mitinginde yaptığı konuşmada, parlamentoda gelecek hafta yapılacak ikinci tur başbakanlık seçimine yarın resmen aday olacağını açıkladı.

Gün içerisinde tüm ülke genelindeki ve Erivan’daki protesto eylemlerinin sonuç verdiğini belirten Paşinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin kendisinin adaylığını destekleme kararı aldığını söyledi.

Paşinyan, bu desteğin şimdilik sadece sözle ifade edildiğine dikkati çekerek, bu hususta iktidar partisinin görüşünü detaylı bir şekilde açıklayan belgeler hazırlaması gerektiğini kaydetti.

İnsanların dinlenmesi için protesto eylemlerinin yarın durdurulması çağrısı yapan Paşinyan, bu süre içinde Parlamentoda çalışarak iktidar partisinden adaylığını desteklediğine dair garanti almak zorunda olduğunu vurguladı.

Paşinyan, başbakanlık seçiminin yapılacağı gün 250 bin değil, 500 bin kişinin toplanmasını beklediğini ifade etti.

Öğrencilerden derslerine dönmelerini isteyen Paşinyan, öğrencilere tekrar eylem yapma ihtimaline karşılık kendisini sosyal medya hesabı üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

- İktidar partisinden destek açıklaması

Öte yandan iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi Başkanı Vagram Bagdasaryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mayıs’ta parlamentoda yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacağını açıkladı.

Bagdasaryan, milletvekillerinin üçte birinin göstereceği adayı destekleyeceklerini dile getirdi.

105 koltuklu Ermenistan Parlamentosunda Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda başbakan seçilebilmesi için bir adayın en az 53 oy alması gerekiyor.

Ermenistan Parlamentosunda önceki gün düzenlenen başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Paşinyan, başbakan seçilecek oy elde edememişti.

Paşinyan, iktidar partisine tepki olarak ülke genelinde yaptığı grev ve eylem çağrısı ile başkent Erivan’da hayatı durdurma noktasına getirmişti.

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