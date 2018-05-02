Ermenistan'da protestolar duruyor

ERİVAN (AA) - Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, başlattığı genel grev ve protesto eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen protesto mitinginde yaptığı konuşmada, parlamentoda gelecek hafta yapılacak ikinci tur başbakanlık seçimine yarın resmen aday olacağını açıkladı.

Gün içerisinde tüm ülke genelindeki ve Erivan’daki protesto eylemlerinin sonuç verdiğini belirten Paşinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin kendisinin adaylığını destekleme kararı aldığını söyledi.

Paşinyan, bu desteğin şimdilik sadece sözle ifade edildiğine dikkati çekerek, bu hususta iktidar partisinin görüşünü detaylı bir şekilde açıklayan belgeler hazırlaması gerektiğini kaydetti.

İnsanların dinlenmesi için protesto eylemlerinin yarın durdurulması çağrısı yapan Paşinyan, bu süre içinde Parlamentoda çalışarak iktidar partisinden adaylığını desteklediğine dair garanti almak zorunda olduğunu vurguladı.

Paşinyan, başbakanlık seçiminin yapılacağı gün 250 bin değil, 500 bin kişinin toplanmasını beklediğini ifade etti.