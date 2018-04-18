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Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 21:42 | Son Güncelleme

Eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesini protesto eden yaklaşık 15 bin kişi, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı

ERİVAN (AA) - Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesine karşı geçen cuma gününden bu yana düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Başkent Erivan'da yaklaşık 15 bin kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, "Bir adım at, Serj'i reddet" sloganı attı. Gösteri nedeniyle başkentte trafikte aksama yaşanırken, resmi kurumlar protestocular tarafından kuşatıldı. Ülkenin en büyük ikinci şehri Gümrü ve diğer kentlerde de benzer gösteriler düzenlendi.

Bu arada pazartesi günü polisle göstericiler arasındaki çatışmada 6'sı emniyet görevlisi 46 kişinin yaralandığı belirtildi.

Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, göstericilere hükümet binalarını kuşatmayı sürdürme çağrısında bulundu.

Ermenistan'da 2008'den bu yana cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan dün parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti.

Ülkede yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti.

Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ermenistan'da yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan gösteri Serj Sarkisyan

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