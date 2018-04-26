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Ermenistan’daki protesto gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Muhalif lider Paşinyan, geçici Başbakan Karapetyan’ı görüşmeye davet etti, iktidar partisinden diyalog için sinyal geldi

ERİVAN (AA) - Ermenistan’da mevcut yönetime karşı başlatılan muhalefet hareketinin lideri Nikol Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etti.

Başkent Erivan’da Milletvekili Paşinyan liderliğindeki muhalefet Cumhuriyet Meydanı’nda protesto gösterilerine devam etti.

Meydanda toplanan binlerce kişiye hitap eden Paşinyan, daha önce Ermeni Cumhuriyet Partisi tarafından yetkilendirilmediği için geçici Başbakan Karapetyan’ın kendisiyle görüşmediğini söyledi.

Ancak şimdi partinin Karapetyan’ın yetkilendirdiğini dile getiren Paşinyan, “Biz önerilen müzakere sürecine devam etmeye hazırız. Karapetyan’ı yarın görüşmeye davet ediyorum.” dedi.

Ayrıca Paşinyan, yeniden güç toplama ve göstericilerin dinlenmesi amacıyla Erivan’da yapılacak mitinglere iki gün ara verileceğini de kaydetti.

Öte yandan Ermenistan Cumhuriyet Partisinden yapılan açıklamada, Karapetyan’ın Paşinyan ile görüşme yapmak üzere yetkilendirildiği belirtilerek, “Biz ön şartsız diyalog ve müzakereler için açığız ve hazırız.” ifadesi kullanıldı.

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