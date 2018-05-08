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Ermenistan'ın yeni başbakanı Paşinyan oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın yeni başbakanı Paşinyan oldu

ERİVAN (AA) – Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Parlamentoda yapılan özel oturumdaki ikinci tur başbakanlık seçiminde tek aday olan Yelk (Çıkış) Grubu milletvekili Paşinyan, 59 milletvekilinin oyunu aldı. 42 milletvekili, Paşinyan’a karşı oy kullandı.

Paşinyan'ın partisi, parlamentoda 9 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Bu arada oylama öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, Paşinyan’a destek verdi. Paşinyan'ın başbakan seçilmesi, meydanda toplanan kalabalık arasında ve başkent Erivan'da büyük çoşku yarattı.

Paşinyan’ın hükümeti kurup ülkeyi bir an önce erken seçime götürmesi bekleniyor.

Ermenistan'da muhalifler, ülkeyi kötü yönetmek ve ekonomiye zarar vermekle suçladıkları eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı. Sarkisyan, liberal siyasi güçlerin oluşturduğu koalisyonun üyesi Paşinyan'ın öncülüğünde protesto gösterileri üzerine 23 Nisan'da istifa etmişti.

Sarkisyan’ın istifasını yeterli bulmayan muhalif hareket, Paşinyan liderliğinde Erivan’da ve ülkenin diğer bazı şehirlerinde protesto eylemlerini sürdürmüş, Paşinyan başbakanlığında hükümetin yeniden kurulmasını ve bir an önce erken seçimlere gidilmesini talep etmişti.

Geçen hafta parlamentoda muhalefet partileri tarafından başbakanlığa aday gösterilen Paşinyan, iktidar partisinin de aday çıkarmaması nedeniyle tek aday olarak seçime katılmış ancak iktidarın destek vermemesi nedeniyle gereken 53 oyu alamamıştı. Paşinyan, ertesi gün başta başkent Erivan olmak üzere destekçilerine genel grev ve eylem çağrısı yapmış, eylemler sonucu ülkede hayat adeta durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, ikinci tur başbakanlık seçiminde aday çıkarmayacağını, Paşinyan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Ermenistan’da daha önce yapılan anayasa değişikliği ile başbakanın yetkileri artırılmıştı.

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Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan

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