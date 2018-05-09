Ermenistan’ın yeni başbakanından Türkiye mesajı

ERİVAN (AA) - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasına yönelik ısrarını sürdüreceğini açıkladı.
Başbakan olduktan sonra ilk ziyaretini Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’a yapan Paşinyan, burada basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda gazetecilerin Türkiye ile Ermenistan ilişkilerine yönelik sorusunu cevaplayan Paşinyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan çıkmasına yönelik Türkiye’nin koşulunun mantıksız olduğunu öne sürdü.
Herhangi bir ülke ile ilişki kurarken üçüncü bir ülke için şartlar getirilemeyeceğini savunan Paşinyan, "Biz pozisyonumuzu korumaya devam ederiz ve herhangi bir şart olmadan (Türkiye ile) ilişki kurmaya hazırız. Aynı zamanda, Ermeni soykırımının uluslararası tanınmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
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