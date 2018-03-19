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Erol Akyavaş’ın eseri 1 milyon 260 bin TL’ye satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Erol Akyavaş’ın ‘Kartaca’ isimli eseri 1 milyon 260 bin TL’ye satılarak müzayedenin en yüksek fiyata satılan eseri oldu.Antik A.Ş.

Erol Akyavaş’ın ‘Kartaca’ isimli eseri 1 milyon 260 bin TL’ye satılarak müzayedenin en yüksek fiyata satılan eseri oldu.
Antik A.Ş. tarafından Cumartesi günü Antik Palace’ta düzenlenen müzayedede usta isimlerin eserleri sanatseverlere sunuldu. Yaklaşık iki saatten uzun süren müzayedede pek çok değerli eserin satışı gerçekleştirildi.
Erol Akyavaş’ın ‘Kartaca’ eseri 1 milyon 260 bin TL’ye satılarak müzayedenin en yüksek fiyata satılan eseri olurken, Akyavaş’ın ‘Karahisari’ eserininse 200 bin TL’ye satıldı. Fahrel Nissa Zeid’in ‘Halil Efendi’ tablosu 630 bin TL, bir diğer tablosu ise 195 bin TL’ye alıcı buldu.
Ömer Uluç’un ‘Nü’ isimli eseri 250 bin TL, Selim Turan’ın ‘Soyut’ isimli eseri 210 bin TL’ye, Mübin Orhon’un ‘Soyut’ isimli eseri 165 bin TL’ye, Burhan Doğançay’ın bir eseri 185 bin TL’ye, Neş’e Erdok’un bir eseri ise 165 bin TL’ye satıldı.
Müzayede kapsamında sanatçı Ahmet Oran’a ait tuval üzerine yağlı boya bir tablo Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Yararı’na satışa sunuldu. Tablonun satışı 42 bin TL’ye gerçekleştirildi.

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