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"Erol Olçok oynadığı piyesteki gibi şehit edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine karşı koyarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oğlu Abdullah Tayyip ile şehit edilen Erol Olçok'un Çorum'daki çocukluk arkadaşı Ünal Güngördüm, eğitim gördükleri lisenin sıralarında arkadaşını anlattı - Ünal Güngördüm: - "1982 yılında 'Bu vatana kast edenler' adlı bir piyes oynadık. Erol, piyeste vatana kastedenler tarafından şehit ediliyordu. Takdiriilahi ki aradan yıllar geçti ve Erol, oynadığı o piyeste olduğu gibi vatanımıza kastedenler tarafından şehit edildi" - "İçindeki vatan sevgisi imanla birleşti ve Erol'u köprüye götürdü. Vatan hainlerinin bu yaptığı kötülük gibi görünse de onlar, bir Erol'u yok ettiler ama şimdi binlerce insan Erol Olçok'un yolunda gidiyor"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen Erol Olçok'un Çorum'daki çocukluk arkadaşı Ünal Güngördüm, eğitim gördükleri dönemde "Bu vatana kast edenler" adlı piyeste beraber oynadıklarını belirterek, "Erol piyeste vatana kastedenler tarafından şehit ediliyordu. Takdiriilahi ki aradan yıllar geçti ve Erol, oynadığı o piyeste olduğu gibi vatanımıza kastedenler tarafından şehit edildi." dedi.

Çorum'un Laçin ilçesindeki Merkez Camisi'nde imamlık yapan Güngördüm, Çorum'da birlikte eğitim gördükleri Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sıralarında en yakın arkadaşı Erol Olçok'u anlattı.

1973 yılında başlayan dostluklarının Olçok'un şehadetine kadar devam ettiğini dile getiren Güngördüm, Olçok ile hem okulu hem de Kur'an kursunu birlikte tamamladıklarını, okul harici zamanlarda tuğla ocakları ve inşaatlarda çalışarak harçlıklarını kazandıklarını söyledi.

Olçok'un eğitim gördükleri lisenin temsil ve eğlence kolu başkanı olduğunu belirten Güngördüm, "1982 yılında Bu vatana kast edenler adlı bir piyes oynadık. Erol piyeste vatana kastedenler tarafından şehit ediliyordu. Takdiriilahi ki aradan yıllar geçti ve Erol, oynadığı o piyeste olduğu gibi vatanımıza kastedenler tarafından şehit edildi. Biz birbirine sımsıkı bağlı 7 arkadaştık. Erol lise yıllarında bize, 'Ben bir gün İstanbul'a gidip o köprüden geçeceğim. Sonra sizi de oraya götüreceğim ve orada yaşatacağım' demişti. O köprüde bu vatana kastedenler tarafından şehit edildi." diye konuştu.

Güngördüm milli ve manevi değerlerin içinde yetiştiklerine, bu nedenle devleti, milleti, vatanı hep en ön planda tuttuklarına işaret ederek, "Erol'un piyesten sonra, 'Biz rol icabı ölürüz ama gerektiği zaman bu vatan için gerçekten ölmesini de biliriz' dediğini hatırlıyorum. Kitaplarının kenarlarına hep bunları yazardı. Erol Olçok o zamanlar söylediğini yaptı ve hem kendisini hem de evladını bu vatan için feda etti." ifadesini kullandı.

Olçok'un darbe girişimi gecesi evladıyla gittiğini vurgulayan Güngördüm, "Köprüde canını siper etti ve şehit oldu. Biz o dönemde ezanın susturulmaması, vatanın çiğnetilmemesi ve böldürülmemesi gerektiğini öğrendik. Erol da bu duygulara sahip olduğu için o köprüye gitti. Herkesin evladını bir yerlere sakladığı dönemde o, evladının elinden tutup köprüye gitti. Bu, almış olduğu eğitimin bir göstergesidir. İçindeki vatan sevgisi imanla birleşti ve Erol'u köprüye götürdü. Vatan hainlerinin bu yaptığı kötülük gibi görünse de onlar, bir Erol'u yok ettiler ama şimdi binlerce insan Erol Olçok'un yolunda gidiyor." dedi.

- Olçok'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışması

Güngördüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yol arkadaşım" dediği Erol Olçok ile tanışmasını şu sözlerle anlattı:

"Yazar Sadık Albayrak, konferans vermek üzere Çorum'a gelmişti. Cumhurbaşkanımız, o dönem bir siyasi partinin il başkanı ya da temsilcisi olarak konferansa katılmıştı. Erol'un çizimleri çok güzeldi. Cumhurbaşkanımızın ve Albayrak'ın kara kalem portrelerini çizip konferansın sonunda kendilerine hediye etti. Çizimleri çok beğendiler. Hatta Sadık Albayrak, Erol'a, 'Çizimlerin çok güzel, kendini daha da geliştir' diye nasihatte bulunmuştu. Erol kendini çok geliştirdi ve bu alanda Türkiye'nin en yetenekli kişilerinden biri oldu."

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