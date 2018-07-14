"Erol Olçok oynadığı piyesteki gibi şehit edildi"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen Erol Olçok'un Çorum'daki çocukluk arkadaşı Ünal Güngördüm, eğitim gördükleri dönemde "Bu vatana kast edenler" adlı piyeste beraber oynadıklarını belirterek, "Erol piyeste vatana kastedenler tarafından şehit ediliyordu. Takdiriilahi ki aradan yıllar geçti ve Erol, oynadığı o piyeste olduğu gibi vatanımıza kastedenler tarafından şehit edildi." dedi.

Çorum'un Laçin ilçesindeki Merkez Camisi'nde imamlık yapan Güngördüm, Çorum'da birlikte eğitim gördükleri Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sıralarında en yakın arkadaşı Erol Olçok'u anlattı.

1973 yılında başlayan dostluklarının Olçok'un şehadetine kadar devam ettiğini dile getiren Güngördüm, Olçok ile hem okulu hem de Kur'an kursunu birlikte tamamladıklarını, okul harici zamanlarda tuğla ocakları ve inşaatlarda çalışarak harçlıklarını kazandıklarını söyledi.

Olçok'un eğitim gördükleri lisenin temsil ve eğlence kolu başkanı olduğunu belirten Güngördüm, "1982 yılında Bu vatana kast edenler adlı bir piyes oynadık. Erol piyeste vatana kastedenler tarafından şehit ediliyordu. Takdiriilahi ki aradan yıllar geçti ve Erol, oynadığı o piyeste olduğu gibi vatanımıza kastedenler tarafından şehit edildi. Biz birbirine sımsıkı bağlı 7 arkadaştık. Erol lise yıllarında bize, 'Ben bir gün İstanbul'a gidip o köprüden geçeceğim. Sonra sizi de oraya götüreceğim ve orada yaşatacağım' demişti. O köprüde bu vatana kastedenler tarafından şehit edildi." diye konuştu.