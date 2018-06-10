Erol Olçok'un adı Sudan'da yaşatılacak

HARTUM (AA) - Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSRA), 15 Temmuz şehidi Erol Olçok adına Sudan'da su kuyusu açtı.
İSRA Genel Başkanı ve aynı zamanda Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç kuyunun açılması ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erol Olçok adının Sudan'da yaşatılacağından mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Turunç, "Sudan'da su kuyuları açmak için İSRA adına girişimlere başladık. İlk su kuyusunu 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde, oğlu ile şehit düşen Erol Olçok adına açtık. Yaklaşık 220 metreden çıkan, laboratuvar tahlilleri yapılan artezyen kuyudan yaklaşık 20 bin insan faydalanacak." dedi.
Turunç, 15 Temmuz Şehitleri adına su kuyuları açmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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