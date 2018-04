24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday adaylığı için görevinden istifa eden MHP İl Başkanı Baki Ersoy, görevi Serkan Tok’a devretti. Ersoy, “Seçim boyunca en çalışan isim, Baki Ersoy olacaktır” dedi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersoy, “MHP Kayseri İl Başkanlığı görevimi 38 aydır yürütmekteydim. 38 aydır yürütmüş olduğum il başkanlığı görevimden 38 yaşımda milletvekili aday adayı olmak için dün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Genel merkezimizle yapmış olduğum istişareler sonucu genel başkanımızın müsaadeleri ile bu karara varmış bulunuyorum. Biraz önce ilçe başkanlarımızla yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın hepsinden helallik aldım. Bende teşkilatlarımıza hakkımı helal ettim. Zor süreçte birlikte görev yaptığım tüm ülküdaşlarımdan helallik istiyorum. Bizler lider, teşkilat doktrin paradigması içerisinde çocukluğumuzdan beri bu teşkilatlar ve partimiz için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalıştık. Bizim için önemli olan teşkilatlarımızın sürekli ayakta kalmasıdır. 49 yıllık şerefli bir mazisi bulunan MHP’de il başkanlığı görevini yapmak çok onurlu bir durumdur. Benim için şereflerin en büyüğüdür. Bu anlamda da dualarıyla bu süreçte her zaman yanımızda olan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Seçim boyunca kendisinin en çok çalışan isim olacağını kaydeden Ersoy, “Allah çıktığımız bu kutlu yolda yardımcımız olur. Bizim için sıralamanın ve yerin hiçbir önemi yoktur. Genel başkanımız ve genel merkezimiz neyi takdir ederse biz her zaman orada olacağız. Ne emrederse de o şekilde devam edeceğiz. Seçimler boyunca göreceksiniz ki, bu şehirde sonuç ne olursa olsun yine Baki Ersoy en çok çalışan isim olacaktır. Ben bunu şimdiden tüm teşkilatlarımıza taahhüt ediyorum. Bizler artık bu saatten sonra şahıslarımız için değil, büyük Türk milletinin bekası için hep birlikte çalışacağız. Kayseri’de milli ittifaka yakışır bir çalışma sergileyeceğiz. Allah izin verirse ayak oyunlarıyla ve siyasi oyunlarla, hülleler ile bir yerlere gelmeye çalışan zihniyeti 24 Haziran günü hep birlikte sandığa gömeceğiz. Şimdiden seçimlerimizin vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Serkan Tok da, “Dün itibariyle genel başkanımızın ve genel merkezimizin talimatlarıyla görece getirilmiş bulunmaktayım. Düne kadar görevi başarıyla yürüten il başkanım, bugün milletvekili aday adayı olan, ‘Ben gülmeyi seviyorum’ diyerek insanları gülmeyi özendiren sevgili kardeşimi tebrik ediyorum. Aday adaylığı sürecinde de aday olması içinde elimizden geleni yapacağız. Bütün arkadaşlarımıza çalışmaları noktasında biraz önce talimat verdik. 16 ilçe başkanımız, il divanımız ve il yöneticilerimizle beraber 24 saat çalışmanın hevesini ve garantisini MHP’ye ilan ediyoruz. Kalan 59 gün içerisinde ittifaka uygun bir şekilde genel başkanımıza ve genel merkezimize hak ettiği şekilde Kayseri il teşkilatı çalışmasına devam edecektir. Aday adayı olmayı düşünen bütün arkadaşlarımıza kapımızı açıyoruz” diye konuştu.