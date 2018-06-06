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Ertuğrul Fırkateyni kazılarında 8 bin 327 eşya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 23:57 | Son Güncelleme

BOSAV ve Ertuğrul Fırkateyni Kazı Başkanı Tufan Turanlı: - "En son kazılarla beraber bugüne kadar 8 bin 327 eşya çıkarıldı" - "Bu kazı elbette bizim denizcilik tarihimize ışık tutuyor. 11 yıldır devam eden kazılarla ülkemizi Japonya'da oldukça tanıttık"

Bodrum Karya Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Ertuğrul Fırkateyni Kazı Başkanı Tufan Turanlı, Japonya'da 2007'den bu yana devam eden Ertuğrul Fırkateyni kazı çalışmalarında toplam 8 bin 327 eşyanın gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

BOSAV ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Bodrum'a gelen Japonya'da farklı dergilerin temsilcisi 9 gazeteci, Sualtı Arkeoloji Enstitüsünü ziyaret etti.

Turanlı, konuk gazetecilere, 1890'da Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni kazı çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.

Ertuğrul Fırkateyni kazılarında Türk ve Japon araştırmacıların beraber çalıştığını anlatan Turanlı, şunları kaydetti:

"En son kazılarla beraber bugüne kadar 8 bin 327 eşya çıkarıldı. Bunların arasında ufacık çiviler olduğu gibi kocaman yemek kazanları ve geminin büyük parçaları da var. Önümüzdeki yıllarda daha da değerli eserlere ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Kazıda en değerli eserler 'mağara' dediğimiz bölgeden çıkarılıyor. Çünkü mağaraya düşmüş olan kalıntılar tayfundan korunuyor ve bizim tarafımızdan çıkarılmayı beklemekte."

Ertuğrul Fırkateyni kazılarının başladığı 2007'den bu yana Japonya'da Türkiye'nin penceresi olduklarını vurgulayan Turanlı, "Bu kazı elbette bizim denizcilik tarihimize ışık tutuyor. 11 yıldır devam eden kazılarla ülkemizi Japonya'da oldukça tanıttık. Birçok haberle ülkemizi, tarihimizi Japonya'da anlattık." dedi.

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bodrum Bodrum Karya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ertuğrul fırkateyni Japonya kazı Muğla

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