Ertuğrul fırkateyni şehitleri İstanbul'da anıldı

İSTANBUL (AA) - Ertuğrul fırkateyni şehitleri, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde (NGBB) anıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde "9. Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni" düzenlendi.

Tekfen Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı aynı zamanda NGBB kurucusu Ali Nihat Gökyiğit'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, askeri yetkililerin yanı sıra Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ve çok sayıda doğa dostu katıldı.

Etkinlikte konuşan Gökyiğit, Türk ve Japon halklarını birbirine yakınlaştıran elim kazanın üzerinden 128 yıl geçtiğini belirtti.

Sakura Vakfı tarafından 2005 yılında şehitlerin anısına bahçeye hediye edilen 527 kiraz fidanının çiçek açtığı dönemde anma törenini gerçekleştirdiklerini aktaran Gökyiğit, her yıl bu bahçede buluşmanın ve sakura çiçekleriyle şehitleri anmanın artık bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Törene katılan misafirler, Türk-Japon ailelerinin çocuklarından oluşan Pamukgül Koto Grubu'nun geleneksel Japon müziği ile karşılandı.

Saygı duruşu, Türk ve Japon milli marşları ve anma konuşmaları ile başlayan tören, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu konseri ile devam etti.

Anma konuşmalarının ardından, Ertuğrul firkateyninin batması sonucu şehit olan askerlerin adının yer aldığı şehitlik anıtı ziyaret edildi.

Tören, bahçenin İstanbul adasındaki amfi tiyatroda Samida konseriyle sona erdi.