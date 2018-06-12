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Ertuğrul Gazi'nin huzurunda oruç açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaklaşık 2 bin kişi, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin karşısında iftar yaptı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaklaşık 2 bin kişi, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin karşısında orucunu açtı.

Kayıboyu Osmanlı Kültür Derneği üyeleri tarafından önceden belirlenen program kapsamında türbe karşısında bulunan Ertuğrul Gazi Tören Alanı'nda hazırlık yapıldı.

Masa ve sandalyeler, Kayı boyunun simgesi olan (IYI) işareti şeklinde dizildi.

Ezanın okunmasıyla yaklaşık 2 bin kişi, orucunu açtı. Gecede Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, mehter ve kılıç kalkan ekipleri gösteri sundu.

Dernek Başkanı Yaşar Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca her gece birlikte sahur yaptıklarını belirterek, "Bu gece de Söğüt halkını o manevi atmosfere davet ettik. Programımıza 2 bin civarında katılım oldu. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Davete katılan Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım , "Ramazanın son günlerine geldik. Orucumuzu Ertuğrul Gazi Dedemizin huzurunda açıyoruz. Çok huzurluyuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ertuğrul gazi Osmanlı Kültür Kayıboyu Derneği Başkanı Yaşar Demirci

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