Ertuğrul Özkök: Çanakkale'nin adı değiştirilsin

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün 'Troya’nın yüzü Brad Pitt’se Çanakkale’nin adı ne olmalı' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş pazar günü gazetecilere çok önemli bir haber verdi.

Ve Troya’nın yüzü olması için Brad Pitt’le görüşmeler yapılıyormuş...

Benim eskiden beri görüşüm şu....

- Çanakkale’nin adı Troya olarak değiştirilmelidir...

- Yapılan köprünün adı Troya olmalıdır...

- Ve Türkiye, bugünkü Çanakkale ve karşıdaki toprakları üzerinde, Cumhuriyet’in ilk megapol şehir projesini gerçekleştirmelidir.

- İstanbul ile bu yeni megapol arasına dünyanın en hızlı treni yapılmalıdır.

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