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Ertuğrul Özkök: Çanakkale'nin adı değiştirilsin

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 09:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında ilginç bir öneride bulundu. Çanakkale'nin adının değiştirilmesini öneren Özkök, "Benim eskiden beri görüşüm şu, Çanakkale’nin adı Troya olarak değiştirilmelidir. Yapılan köprünün adı Troya olmalıdır" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün 'Troya’nın yüzü Brad Pitt’se Çanakkale’nin adı ne olmalı' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş pazar günü gazetecilere çok önemli bir haber verdi.

Ve Troya’nın yüzü olması için Brad Pitt’le görüşmeler yapılıyormuş...

Benim eskiden beri görüşüm şu....

- Çanakkale’nin adı Troya olarak değiştirilmelidir...

- Yapılan köprünün adı Troya olmalıdır...

- Ve Türkiye, bugünkü Çanakkale ve karşıdaki toprakları üzerinde, Cumhuriyet’in ilk megapol şehir projesini gerçekleştirmelidir.

- İstanbul ile bu yeni megapol arasına dünyanın en hızlı treni yapılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ertuğrul Özkök Troya

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Okuyucu Yorumları 75 yorum
hehe oraya troya istanbulada konstantine sen nesin la bi bana bunu anlat önce.
oldu istanbuluda constantin yapalım dedelerini mutlu etmiş oluruz
söylenecek tek söz " Saçmalama kapa çeneni"
İstanbul’u da Kostaniapol olarak değiştirelim. Tarihw saygsızlık değil mi bu talep?
Çanakkalede arazileri vardır kesin
Çanakkale'ye yapılacak olan köprünün adı şimdiden kondu Sn. Özkök ne Troya'sından bahsediyorsunuz. Köprünün adı; adıyla tarihe mal olmuş kahraman şehidimiz Seyit Onbaşıdır.
uşutmuş gerçekte turk değil bunlar gayrı muslum
@ttutal Bu ve bunun gibi kafayı sıyırmış mahluklara "gayrimüslim" deyip de aklı başında olan bütün gayrimüslimlere dolaylı yoldan hakaret etmiş olmayalım lütfen. Bu ve bunun gibilere dense dense "soyu-sopu belli olmayan" denir. Aslında bunlara kötü söz söylememek gerekir. Çünkü bunlar mazoşist yapılıdır. Kendilerine kötü söz söylendiğini duydukça daha çok tahrik olur ve kendi kendilerine mastürbasyon yaparlar. Bu öneriyi de kötü tepki çekeceğini bile bile, kendisine kötü sözler söylenmesi için yapmıştır. Onlara cevap verip zevklendirmeyin, bırakın kendi hallerinde kıvransın dursunlar.
Savaşa da Troya savaşı mı diyeceğiz?
"Troya içinde aynalı çarşı" uymadı...köprünün adı olabilir..
gulermisin ağlarmisin arkadas yaa iyi oldu olacak izmir efes olsun antalya aspendos olsun istanbul ayasofya olsun ne alaka la troya. troyayi kranlar turkmuydu ki ismide o olacak
Mantıklı aslında. Dünyaya daha çok şey anlatabilir bu isim.
@baha004 şimdi mesajı silemiyorum da. Dünya Troya ismini daha çok tanıyor diye düşündüğüm için iyi olur demiştim. Sadece turistik yani. Yanlış anlaşılmasın.
sayın özkök 250 bin şehitimiz çanakkale için canlarını verdiler senin yunanca isim olan troya ismi için degil nede olsa atana çekmişsin sana çok görmüyorum herkez cinsine çekermiş.
özkök zihniyeti dini imanı çoktan bırakmıştı da demekki vatandaş olmasa toprağı vatanı da bırakacak kadar ecnebil olmuş!!
Sen troya kalintisimisin
ecdadının ismini önermiş ama artık o tarihte kaldı
Çanakkale sehitlerinin kemiklerini sızlatmayın...
Chp li işte
olumu sen şehıtler dıyarını ısmen bozuyorsun be fesat
troya ne be ulan kimin soytarısı olduğun belli
boş boş işler ya ..
sizden ne beklenirki emperyalist uşakları. andımızı kaldırdımız türklüğü sildimiz şimdide dünyayı dize getirdiğimiz yer olan çanakkalenin adı değiştirerek hafizalardan silmeye çalışacaksınız.
deden Troyalımı senin köksüz
Sen önce kendi adını değiştir Adın nikolakis olsun , Ertuğrul gibi güzel bi isim sana yakışmamış
her boka boncuk olmaktan vazgeç
ee sonra? istanbul da constantinople olsun mu? iznik nicea olsun, izmir smyrna olsun? bu ne bicim mantık birader sen nerenin insanısın?
daha neler o zaman Sakarya nın adıda " Justinianos " olsun heryer tarihteki eski adına dönüşsün sizin başka işinin yokmu yeni bir akım başlattınız şehir isim değiştirme ... Başka değiştirilecek şehirle ilgili yorumlar bekleniyor haydi türkiye bu yeni salakça akıma katılalım yalnız bırakmayalım bu zavallıları
çanakkale de bir kıraathane ye git söyle bakalım bu fikrini sana ne diyorlar .)
Yok babanın nalı.... Türkiye'nin ismini değiştirelim. İzmir'in İstanbul'un Çanakkale'nin siz istiyorsunuz diye değiştirelim.
kuş beyinli adam neyi değiştiriyor acaba. orası çanakkale geçilemeyen yer........
Başka önerin var mı ? Türkiye Cumhuriyeti'nin adını da Anatolia Cumhuriyeti yapalım !!!!!
BIRAKIN ALLAHINIZI SEVERSENİZ..ÇANAKKALE GİBİ GÜZEL İSİM VARMI..?...
İyice şaşırdınız...
gavur tohumu
hadi ordan...
Senin adını da Arthur yapalım bitsin bu iş.
bu benden sinirbaz la
kafayı yemişler.
troya nedir sen türkmüsün nesin güzelim çanakkale dururken troya ne allah aşkına tabi bize çanakkale geçilmez destanını unutturmaya çalışıyorsanız durum farklı tabi.
brad pitt troya mış.mış... Özkök efendi kimin agziyla konustudun belli. orda yatan sehitlerimizin kemigini sizlatma. troya olmasin diye orası öldüler.. CANAKKKALE ICINDE VURDULAR BENI OLMEDEN DE MEZARA KOYDULAR BENI diyen bir neslin torunlariyiz. Unutma bu yazdiklarimi CANAKKALE GECILMEZ...
Fatih Sultan Mehmet, Çanakkaleye adını veren kaleyi yaptırmıştır ve Çanakkale adı bu kaleden gelmektedir. İstanbul ismide yine İslambul yahut İslambol dan gelmiştir diğre isimler bu vatanın evlatları için hiçbir anlam ifade etmemektedir...yani işin özü Çanakkaleyi, Troya, İstanbulu Constantin efendilerinin şehrine dönüştürebilmek için bu toprakların efendilerini ortadan kaldırmalısınız ve BİZ BU TOPRAKLARIN EFENDİLERİYİZ!!
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