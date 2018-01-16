Ertuğrul Özkök: Çanakkale'nin adı değiştirilsin

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün 'Troya’nın yüzü Brad Pitt’se Çanakkale’nin adı ne olmalı' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:
Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş pazar günü gazetecilere çok önemli bir haber verdi.
Ve Troya’nın yüzü olması için Brad Pitt’le görüşmeler yapılıyormuş...
Benim eskiden beri görüşüm şu....
- Çanakkale’nin adı Troya olarak değiştirilmelidir...
- Yapılan köprünün adı Troya olmalıdır...
- Ve Türkiye, bugünkü Çanakkale ve karşıdaki toprakları üzerinde, Cumhuriyet’in ilk megapol şehir projesini gerçekleştirmelidir.
- İstanbul ile bu yeni megapol arasına dünyanın en hızlı treni yapılmalıdır.
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